لاصقة تكشف الإصابة بفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

يقدم العلماء والباحثين يوميًا العديد من الإكتشافات والأدوية المطورة لعلاج فيروس كورونا والحد من تفشيه في العالم، بعد أن أصاب الملايين وتسبب في موت مئات الآلاف.

طور باحثين من جامعة نورث وسترن الأمريكية، تقنية جديدة للكشف عن فيروس كورونا قبل ظهور أعراضه، وهي عبارة عن لاصقة طبية ترصد إصابة الشخص من خلال مراقبة السعال، بحسب ما ذكر موقع as.

قال الطبيب نورثويسترن إن هذه اللاصقة عبارة عن قطعة ناعمة مصنوعة من مادة السيليكون، يتم وضعها على الرقبة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

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تنقل اللاصقة البيانات من الجسم لاسلكيًا لتكتشف خوارزميات أعراض المرض، وتوضع على الرقبة لاستشعار دقيق وقياس العوامل المرتبطة بالفيروس مثل أنماط التنفس وحرارة الجسم ومعدل ضربات القلب والسعال وغيره من العوامل المرتبطة بكورونا.

ذكر نورثويسترن أن هذه اللاصقة تفيد أشخاص كثيرين وخاصًة الأطباء حتى يتم اكتشاف المرض في وقت مبكر للتمكن من السيطرة عليه.

وأوضح أحد الأطباء ويدعى مارك هوانج أن لاصقة اكتشاف كورونا تساعدنا على مراقبة أنفسنا والمرضى، وهي بمثابة إنذار مهم ينبه الأطباء.

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