"الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

نشرت منظمة الصحة العالمية، عددا من النصائح للرعاية المنزلية الواجب اتباعها من قبل المرضى المؤكدة إصابتهم أو المشتبه بإصابتهم، وجاءت كالتالي:

- الحرص على البقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة لمنع انتشار العدوى.

- الحرص على أخذ قسطا من الراحة.

- الحرص على تناول الكثير من السوائل والأطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي.

- تغطية الأنف والفم بالكوع المثني أو باستخدام المناديل الورقية، ثم التخلص منها فورا بعد استعمالها وإلقائها في سلة المهملات.

- عند الشعور بصعوبة في التنفس يجب الاتصال فورا بمرفق الرعاية الصحية.

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- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالمطهر الكحولي.

- الحرص على البقاء في غرفة مستقلة بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين، لمنع انتشار العدوى لهم.

- ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل من الآخرين.

- تهوية الغرفة جيدا للوقاية من انتقال الإصابة والعدوى.

- استخدام مرحاض مخصص إن أمكن بعيدا عن الآخرين لمنع انتشار العدوى.

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