محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
نشرت منظمة الصحة العالمية، عددا من النصائح للرعاية المنزلية الواجب اتباعها من قبل المرضى المؤكدة إصابتهم أو المشتبه بإصابتهم، وجاءت كالتالي:
- الحرص على البقاء في المنزل، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة لمنع انتشار العدوى.
- الحرص على أخذ قسطا من الراحة.
- الحرص على تناول الكثير من السوائل والأطعمة الصحية لتقوية الجهاز المناعي.
- تغطية الأنف والفم بالكوع المثني أو باستخدام المناديل الورقية، ثم التخلص منها فورا بعد استعمالها وإلقائها في سلة المهملات.
- عند الشعور بصعوبة في التنفس يجب الاتصال فورا بمرفق الرعاية الصحية.
- المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بالمطهر الكحولي.
- الحرص على البقاء في غرفة مستقلة بعيدا عن أفراد الأسرة الآخرين، لمنع انتشار العدوى لهم.
- ارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد على الأقل من الآخرين.
- تهوية الغرفة جيدا للوقاية من انتقال الإصابة والعدوى.
- استخدام مرحاض مخصص إن أمكن بعيدا عن الآخرين لمنع انتشار العدوى.
اقرأ أيضا: احنا أقوى من كورونا
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تقدم نصائح مهمة للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.