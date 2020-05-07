كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - تعد تسريحات الشعر الويفي العريض من أكثر التسريحات رواجاً، وهي تلائم جداً الشعر الطويل، فتبرز جماله وتعزز من كثافته، كما أنها تلائم الأيام العادية والمناسبات. فإن كنت تمتلكين شعراً طويلاً، سنقدم لك في ما يلي مجموعة تسريحات شعر ويفي عريض للشعر الطويل، لتختاري من بينها ما يعجبك.



ويفي عريض منسدل

ويفي عريض منسدل

إذا كنت تمتلكين شعراً طويلاً وكثيفاً، فلا تترددي في إبراز جماله من خلال اعتماد تسريحة ويفي عريض منسدل، وهي تسريحة عصرية وأنيقة في آن، وتلائم الأوقات كافة، النهارية والمسائية. وبإمكانك اعتماد الغرة النصفية أو الجانبية، فذلك يعود الى اختيارك.

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ويفي عريض جانبي

ويفي عريض جانبي

إنها تسريحة رومانسية وجذابة ومريحة في الوقت نفسه، ونظراً الى أنها ترتكز على جمع الشعر الويفي العريض الى جانب واحد من الوجه واعتماد الغرة الجانبية، فهي تسلط الضوء على ملامح الوجه وتريح المرأة من الخصل المنسدلة على الوجه التي قد تكون مزعجة في بعض الإطلالات. علماً أنها تسريحة ملائمة جداً للمناسبات.



ويفي عريض بأسلوب ذيل الحصان المرتفع

ويفي عريض بأسلوب ذيل الحصان المرتفع

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إنها تسريحة ملائمة جداً للمناسبات بمختلف أنواعها، وهي أنثوية بامتياز وعصرية، وهي تجمع بين الشعر الويفي العريض وتسريحة ذيل الحصان التي تعد إحدى أكثر تسريحات الشعر رواجاً بين النساء. ستمنحك هذه التسريحة إطلالة شبابية أنيقة، فلا تترددي في اعتمادها.

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ويفي عريض بأسلوب ذيل الحصان المنخفض

ويفي عريض بأسلوب ذيل الحصان المنخفض

الشعر الويفي العريض مع الشعر الطويل مثالي للرفعات، وبالتالي فإن الشعر الطويل الويفي العريض بأسلوب ذيل الحصان المنخفض خيار رائع للمرأة خلال المناسبات، فجربيها مع الغرة المنسدلة على جانبي الوجه.



ويفي عريض نصف مرفوع

ويفي عريض نصف مرفوع

إذا كنت تريدين إبراز عينيك بتسريحة ويفي عريض جذابة وأنيقة خلال المناسبات، لا تترددي في اعتماد الرفعة النصفية مع بعض الخصل المنسدلة على جانبي الوجه، فهي تعزز من كثافة شعرك الطويل وتمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً. بإمكلنك اعتمادها مع الغرة البوف المسحوبة الى الوراء، أو الغرة الجانبية.

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