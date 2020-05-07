أفضل عطور المسك... اختاري منها ما يناسبك

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - لا شك أن جميع النساء حول العالم يعشقن العطور، لا سيما عطور المسك، لذلك أصبح من أهم المكونات المستخدمة في صناعة العطور العالمية، نظراً الى رائحته المميزة وكونه يساعد في تقليل معدل تبخر العطر، مما يعمل على جعل رائحة العطر ثابتة وتدوم لفترة أطول.
إليك قائمة بأفضل عطور المسك، لتختاري منها ما يعجبك.
Diesel Fuel For Life
يعدّ هذا العطر من أفضل عطور المسك النسائية، تم إطلاقه عام 2010 ليرضي ذوق النساء المحبات للعطور الرائعة والمنعشة. فإضافة الى المسك، يتكون عطر Diesel Fuel For Life من الياسمين واليوسفي والباتشولي.
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Sexy Sparkle Hot Berry
هذا العطر رائع وفريد من نوعه، أطلقته فيكتوريا سيكريت، وهو يتركز بشكل أساسي على المسك، إضافة الى التوت. Sexy Sparkle Hot Berry هو أحد أكثر العطور شهرةً في العالم، وذلك يعود الى رائحته التي لا تقاوم.
The Body Shop White Musk
إنه عطر مخملي فخم، يعتمد في تركيبته على المسك الأبيض بالدرجة الأولى، إضافة الى نغمات زهرة يلانغ يلانغ Ylang Ylang، والريحان وزهرة الـ Galbanum الخضراء. هو عطر هادئ سيشعرك بالاسترخاء ويعزز من أنوثتك.
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Versace Women
يعد هذا العطر الذي يتركز على رائحة المسك من العطور المميزة جداً والفريدة من نوعها، فهو مزيج رائع بين المسك ونغمات الورد البري والياسمين والبرغموت، وهو يلاقي انتشاراً واسعاً بين النساء حول العالم.
Lovely Sarah Jessica Parker
إنه العطر الأول الذي تم إطلاقه من دار ساره جيسيكا باركر، وهو مخصص للنساء الهووسات بالموضة والأناقة والجمال، وهو يعتمد بالدرجة الأولى على رائحة المسك إضافة الى الأوركيد والعنبر والنرجس البري الأبيض.
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