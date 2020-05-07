4 نجمات في الإطلالة نفسها من ديور.. من الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - تصاميم دار ديور Dior كانت من الأكثر رواجاً في هذه الفترة، حيث ومنذ أن تسلمت ماريا غرازيا كيوري Maria Grazia Chiuri الإدارة الإبداعية للدار وهي تقدم موديلات أزياء مميزة تجمع بين النمط الأنثوي الكلاسيكي والأسلوب الشبابي العصري، والكثيرات من النجمات عشقن هذه التصاميم بما فيهن النجمات العربيات اللواتي شاهدنا عدداً كبيراً منهن يعتمدنها في مناسبات مختلفة، وقد رصدنا أربع نجمات عربيات في الاطلالة نفسها من ديور Dior لكن كلاً منهن نسقتها بأسلوبها الخاص فمن كانت الأجمل والأكثر أناقة؟



بلقيس فتحي أنيقة في اطلالة من ديور:

بلقيس فتحي أنيقة في اطلالة من ديور



بلقيس كانت من النجمات السباقات في اعتماد هذا اللوك من ديور Dior المؤلف من التنورة الميدي البليسيه مع القميص الجينز، وقد زينت خصرها بحزام عريض من الجلد الأسود، وأكملت الاطلالة بحذاء كلاسيكي أسود كعب عال، اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة وزينت الاطلالة بمجوهرات ذهبية ناعمة.

تابعي المزيد: "ديور ميزون" Dior Maison لإعادة ابتكار منزلكم



أمل بوشوشة في اطلالة من ديور:

اطلالة من ديور اعتمدتها أمل بوشوشة



اعتمدت أمل بوشوشة اللوك نفسه من ديور Dior لكن التنورة بدت أكثر انسدالاً وقد اعتمدت أيضاً الحزام الجلدي العريض، واختارت معه حقيبة الليدي ديور Lady Dior بحجم متوسط وحذاء كعب عال أسود مع مقدمة مدببة.

Advertisements

تابعي المزيد: ديور تفتتح متجراً موقتاً في دبي مول



سينتيا صمؤيل في اطلالة من ديور:

سينتيا صموئيل في اطلالة من ديور



نسقت سينتيا صمؤيل هذه الاطلالة المميزة من ديور Dior بأسلوب شبابي أنيق وهنا أيضاً شاهدناها وقد اختارت معها حزاماً عريضاً من الجلد الأسود وحقيبة يد مزركشة بحجم متوسطة، زينت الاطلالة بمجوهرات ألماسية ناعمة واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

تابعي المزيد: مجموعة "بايبي ديور" Baby Dior لموسم ربيع - صيف 2019-2020

ميساء مغربي في اطلالة من ديور:

ميساء مغربي في اطلالة من ديور



ميساء مغربي انضمت مؤخراً لقائمة النجمات اللواتي اعتمدن هذه الاطلالة من ديور Dior، وهي أيضاً كانت قد نسقتها بأسلوب أنيق مع حزام الخصر وحذاء كاحل من الجلد الأسود مزين بالأربطة، وبعض المجوهرات الناعمة.



4 نجمات عربيات في الاطلالة ذاتها من ديور Dior لكن كلاً منهن اعتمدتها بأسلوبها الخاص، شاهدي الصور واختاري النجمة التي بدت فيها الأجمل والأكثر أناقة.

تابعي المزيد: تصاميم بطابع شبابي ضمن مجموعة كريستيان ديور لخريف 2020