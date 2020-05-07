- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - يأتي البنطلون الأبيض على قائمة القطع الأساسية التي عليك أن تقتنيها في خزانتك لربيع وصيف 2020، بالأخص إذا ما تم اختياره بتصاميم مريحة عصرية وخامات وقماش ناعم لهذا الموسم.
ظهر البنطلون الأبيض بتصاميم مختلفة ضمن عروض ربيع وصيف 2020 على منصات أهم الدور العالمية سواء بقصات واسعة أو قصيرة أو حتى ضيقة.. فموضة اللون الأبيض هذا الموسم لم تميز بين القصات إنما ركزت على أهميته كقطعة must-have عليك الحصول عليها وتنسيقها بالطريقة التي تحلو لك.
تعرفي معنا في ما يلي على أحدث تصاميم البنطلون الأبيض من منصات عروض ربيع وصيف 2020 كي يكون لديك فكرة أوضح عن موضة الموسم وكيفية ارتدائها بالطريقة الصحيحة.
أحدث تصاميم البنطلون الأبيض من منصات عروض ربيع وصيف 2020
تصاميم البنطلون الأبيض الرسمي من منصات عروض ربيع وصيف 2020
لمناسبات ربيع وصيف 2020، ابتعدي عن الكلاسيكية في أساليب لبسك وتوجهي نحو اختيار البنطلون الأبيض بقصته الرسمية. اختاريه بتفاصيل الدانتيل الراقي المفعم بالأنوثة كما رأيناه لدى أليكساندر ماكوين Alexander McQueen لإطلالة مسائية مميزة.
كذلك، يمكنك تنسيق البنطلون الأبيض الرسمي بتصميمه الواسع، والذي يعتبر آخر موضة، على غرار ما رأيناه ضمن عرض فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، سواء مع بليزر وقميص رسمي لإطلالة كاملة بالأبيض أو لإطلالة رسمية مناسبة للدوام مع بليزر وترنش trenchcoat باللون البيج الأنيق.
تصاميم البنطلون الأبيض الكاجوال من منصات عروض ربيع وصيف 2020
وللإطلالات الكاجوال لمستها الخاصة وبريقها الأخاذ إذا ما تم اعتمادها من خلال بنطلون أبيض كاجوال وشبابي لربيع وصيف 2020.
اعتمديه بتصميم بوت-كات Boot-cut عصري مع توب باللون الأبيض والأسود كما رأيناه ضمن عرض بالمان Balmain، أو بتصميم واسع فضفاض أو ممزق كما رصدناه على منصة أوف-وايت Off-White.
لاستكمال الإطلالة الكاجوال، نسقي معه حقيبة الخصر belt bag عصرية ذات الأجياب المتعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحدث تصاميم البنطلون الأبيض من منصات عروض ربيع وصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.