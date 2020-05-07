أجمل موديلات فساتين مشجرة موضة صيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020، شاهدنا الفساتين المغلفة بطبعات الورود، نستعرض أحدث الموديلات في 15 صورة ونخبرك بعدد من النصائح التي تساعدك في اختيار الفستان الذي يناسب شكل جسمك ويخفي عيوبه.



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فساتين مشجرة موضة 2020 للقصيرات



BADGLEY MISCHKA





اذا كنت تبحثين عن فستان يزيد من طولك، ننصحك بإعتماد الفساتين ذات الطبعات الصغيرة، اختاريها قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High low dresses كما في الموديل الذي رصدناه لدى ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka، كما نرشح لكِ الفساتين القصيرة مستقيمة القصة من توقيع دينيس باسو Dennis Basso.







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فساتين مشجرة موضة الموسم للنحيفات

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DRIES VAN NOTEN





لجئي إلى الفساتين المزينة بطبعات ورود كبيرة، اختاريها أيضًا بقصة واسعة تغمر الجسم مثل التصميم الموقع من ماركة درايس فان نوتن Dries Van Noten اذا كنتِ نحيلة الجسم، أيضًا الفستان الطويل منفوخ الكمين من مجموعة ساندرا منصور Sandra Mansour سيناسبك كثيرًا.







فساتين مشجرة لصاحبات قوام الساعة الرملية



تألقت بعض العارضات بالفساتين المحددة للقامة، أعجبنا الفستان المصمم بياقة V Neck وأكتاف على هيئة طبقات عريضة، استعيني بهذا التصميم اذا كنتِ تتمتعين بالقوام على شكل الساعة الرملية.







فساتين مشجرة موضة صيف 2020 للممتلئات

ANNA SUI





في حال رغبت في إعتماد صيحة الفساتين الموردة، احرصي على اختيار القطع ذات الطبعات الناعمة والصغيرة ويفضل أن تكون بقصة واسعة تغمر الجسم لتخفي جميع عيوب الجسم مثل الموديل الموقع من آنا سوي Anna Sui.





فساتين مشجرة تخفي البطن البارز



تعتبر مشكلة بروز البطن من أكثر عيوب الجسم التي تزعج الكثيرات وهناك حيل كثيرة لإخفاء هذا العيب مثل إعتماد الفساتين الواسعة عالية الخصر مثل فستان ليلا روز Lela Rose أو الفساتين المطوية Wrap dresses مثل فستان كيت سبيد Kate Spade.

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