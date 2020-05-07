جلابيات رمضانية على غرار المشاهير في ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - تنافست المشاهير والفنانات العربيات منذ دخول شهر رمضان على ارتداء الأزياء الرمضانية الأنيقة العصرية المستوحاة من موضة ٢٠٢٠، ومن أبرز الخيارات جمعنا لك هذه الجلابيات لإطلالة مريحة وأنيقة في رمضان.



جلابيات بيج من وحي الفنانات

شهد عبدالله



اعتمدت الفنانات والمشاهيرالجلابيات البيج في رمضان لهذا العام، منها أطلت شهد عبد الله بجلابية بيج قصيرة مزينة بنقاط، وظهرت نسرين طافش بجلابية بيج مزينة بالنقوش الذهبية، وارتدت دانة الطويرش جلابية واسعة وعصرية مزينة بفتحة جانبية، واختارت ريم الرحمة جلابية بيج مزينة بنقوش نمرية وخطوط بنية.

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جلابيات من وحي لولو العسلاوي

لولو العسلاوي



اعتمدت لولو العسلاوي العديد من الإطلالات الأنيقة في رمضان، ومنها جلابية خضراء مزينة بالأحمر، وأخرى سوداء مزينة بالنقوش الفضية، وتزينت بجلابية سوداء واسعة ومحتشمة مليئة بالتطريزات الذهبية.

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خيارات شبابية لجلابيات رمضان

ليلى عبدالله



لخيارات شبابية مناسبة لشهر رمضان فضَّلت ليلى عبد الله جلابية زرقاء مزينة بالأبيض، وتأنقت أريج بجلابية بيضاء مزينة بالزهري والذهبي، ونسقت فاطمة المؤمن جلابية رمادية مزينة بالأبيض مع إكسسوارات فضية، وتجملت بيبي العبد المحسن بجلابية بيضاء مزينة بنقاط زرقاء وحمراء وعسلية