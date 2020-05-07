أقراط الهوب الدائرية موضة 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 سادت موضة العديد من الاقراط ، كان اهمها موضة أقراط الهوب الدائرية Hoop Earrings .

وظهرت موديلات مميزة تنوعت بين الحلقان الصغيرة والكبيرة، الرفيعة والسميكة، كوني أول من يتبنى هذه الصيحة العائدة من الثمانينات ونسقيها بأسلوبك الخاص هذا الموسم.



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أقراط الهوب المرصعة موضة 2020

Prabal Gurung





بالإضافة إلى الأقراط الكلاسيكية، قدمت بعض الماركات موديلات مرصعة باللؤلؤ الأبيض والملون وغيرها من الأحجار، أحببنا الموديلات الفلكلورية من توقيع دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana والأقراط المؤلفة من طبقات والمزدانة باللؤلؤ الأبيض من مجموعة برابال غورونغ Prabal Gurung والأقراط الصغيرة لدى إرديم Erdem.







أقراط الهوب السميكة الإتجاة الأبرز هذا الموسم





Tommy Hilfiger x Zendaya

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ركزت بعض الدور العالمية على أقراط الهوب السميكة ما يعني أنها ستكون الإتجاة الأبرز هذا الموسم الأمر الذي يأتي في صالح صاحبات الوجه الصغير خاصة أن معظم الموديلات جاءت بحجم صغير ومتوسط مثل القطع التي ظهرت بها عارضات بروينزا شولر Proenza Schouler و Tommy Hilfiger x Zendaya.

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أقراط الهوب الملونة لإطلالة صيفية مرحة



Mark Fast





برعت ماركة مارك فاست Mark Fast في ابتكار أقراط ذهبية غُلفت بالألوان المرحة وازدانت بالكريستالات الملونة، قطعة صيفية مميزة يمكنك اعتمادها خلال النهار مع القميص الجينز أو حتى الفساتين الملونة وتنسجم مع كافة ألوان البشرة بل أنها تبرز جمال السمراوات.







أقراط الهوب متوسطة الحجم



Dolce &Gabbana





بخلاف الأقراط الكبيرة والمرصعة، حرصت عدد من الماركات على محاكاة الذوق البسيط من خلال تقديم أقراط الهوب بأحجام متوسطة أغلبها جاء بدون تفاصيل كما في الموديلات التي رصدناها لدى دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana.

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