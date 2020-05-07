أزياء ربيعية للمحجبات من وحي غادة عثمان

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 07:44 مساءً - تحتاج المحجبات في فصل الربيع إلى الأزياء الخفيفة بالألوان الفاتحة المناسبة للربيع، لذا تأنقت غادة عثمان بالعديد من الإطلالات الأنيقة المناسبة للفصل الحالي.
إطلالات اللون الزهري
لتنسيقات أنيقة ومناسبة للربيع، اعتمدت غادة إطلالات اللون الزهري، ومنها بلوزة فوشيا بأكمام مرفوعة مع تنورة خضراء مزينة بالأبيض، وتألقت بفستان زهري واسع مزين من الأطراف بالدانتيل الأبيض، واختارت تنورة واسعة زهرية مع بلوزة من القطن الزهري وحجاب زهري، ونسقت تنورة خضراء مزينة بأزرار مع بلوزة زهرية، وأطلت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ووشاح زهري من الكسرات في الأسفل، وتزينت بتنورة واسعة وبلوزة باللون الأبيض مع معطف زهري.
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خيارات مفعمة بالحياة للربيع
لخيارات حيوية وشبابية، ارتدت غادة فستانًا أزرق ناعمًا بحزام للخصر مع حجاب بنقوش الزهور، وظهرت بفستان من القطن الرمادي المزين بقماش الدانتيل الأبيض مع حجاب وردي، وتجملت بفستان واسع مزين بالأبيض والأزرق والأصفر والزهري، وتأنقت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة صفراء وبليزر أبيض.
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