القاهرة - لايف ستايل شاركت الفنانة العراقية شذى حسون متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور. تألقت شذى حسون فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت جمبسوت بسيط لا يحمل أى نقوشات ونسقت معه قفطانا من نفس اللون حمل توقيع مصممة الأزياء سلمى بنعمر. وأكملت شذى حسون إطلالتها بحقيبة متوسطة الحجم باللون البيج، وتزينت ببعض المجوهرات الفخامة التى منحتها إطلالة متكاملة، مما جعل إطلالتها تنال إعجاب متابعيها على إنستجرام. وبدت شذى حسون بخصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، فيما اختارت مكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون إطلالتها. Advertisements قد يهمك أيضا: تنسيقات المجوهرات المميزة باللون الفضي من حنان رضا المجوهرات البوهيمية لإطلالات جديدة وعصرية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شذى حسون تستعرض أناقتها بصورة جديدة عبر "إنستجرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.