منها الحلويات والشاي.. 7 عادات خاطئة تجنبها بعد الإفطار مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كثيرون يفضلون تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار مباشرة، اعتقادًا منهم أنها تساعد على الهضم، وغيرها من العادات التي تضر بالصحة التي نذكرها لكم وفق ما نقل موقعي "arabiaweather" و"halaltrip".

- التدخين عادة مضر، لكن خطورته بعد الإفطار مباشرة أن سيجارة واحدة تعادل 10 سجائر، ما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

- المشي بعد تناول وجبة الإفطار يؤثر بالسلب على عملية الهضم، نظرا لأنه يمنع المعدة من امتصاص العناصر الغذائية المهمة.

- النوم بعد تناول الإفطار مباشرة، يؤدي إلى حدوث التهابات في المعدة ويزيد من الخمول والكسل.

Advertisements

- تناول الفواكه أو الحلويات الرمضانية بعد الأكل من الأضرار الجسيمة التي تؤدي إلى حدوث انتفاخ المعدة، لذلك يفضل تناولها بعد مرور ساعة أو ساعتين بعد الإفطار.

- عدم تنظيف الأسنان بعد الانتهاء من وجبة الإفطار والسحور من أبرز العادات الخاطئة التي يجب تجنبها، لأن ذلك سيسمح للبكتيريا بالتراكم في الفم مما يتسبب في انبعاث رائحة الفم الكريهة.

- تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار تؤدي إلى الانتفاخ، كما أنها تحرق الحمض الذي يساعد على الهضم، ما يسبب تشنجات المعدة أو آلام البطن.

- تناول الشاي أو القهوة يؤثر سلبيا على صحة الإنسان، نظرا لاحتوائها على الكافيين الذي يؤدي إلى زيادة معدل السائل الحمضي بالمعدة ما يتسبب في قرحة والتهابات المعدة.