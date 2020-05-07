6 أطعمة ومشروبات مضرة على الإفطار ومفيدة على السحور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنب تناولها على الإفطار في شهر رمضان، ولكن يمكن تناولها على وجبة السحور، نذكرها لكم وفقا لما ذكر موقعي " nutrition" و"healthxchange".

1- الزبادي:

لا تخلو وجبة السحور من تناول الزبادي لمنع الإحساس بالعطش خلال نهار رمضان، ولكن نظرا لاحتوائه على حمض اللاكتيك يؤدي تناوله على معدة فارغة، إلى قتل معظم البكتيريا النافعة بسبب زيادة حامضية المعدة.

2- الموز:

من الأطعمة التي يجب تناولها على مائدة السحور لاحتوائه على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على منع الاحساس بالعطش، ولكن عند تناوله على الإفطار يزيد من مستوى الماغنسيوم، ما يؤدي إلى تفاعل مع الكالسيوم في الدم ويؤثر على التوازن.

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3- الطماطم:

يمكن تناولها على السحور لاحتوائها على نسبة كبيرة من الماء التي تؤدي لعدم الإحساس بالعطش، ولكن عند تناولها على الإفطار يسبب مشاكل صحية؛ لأن الأحماض التي تتواجد بالطماطم تتفاعل مع الأحماض الموجودة في المعدة، وتتسبب في تكوين حصوات بالكلى.

4- الكمثرى:

تمنع الإحساس بالعطش، لكن لا يفضل تناولها على الإفطار نظرا لاحتوائها على ألياف قاسية على المعدة، قد تؤدي إلى الشعور بآلام المعدة.

5- المشروبات المثلجة:

يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى حدوث التهابات بالأمعاء، والشعور بالألم والانتفاخ ومشكلات في الهضم، وبالتالي يجب شرب الماء الدافئ قبل تناول الإفطار.

6- الخضروات الخضراء:

يفضل تناول طبق سلطة على وجبة السحور لمنع الشعور بالعطش، ولكن تناولها على معدة فارغة أثناء الإفطار يؤدي ذلك إلى الإصابة بالانتفاخات والغازات وتهيج المعدة والأم البطن.