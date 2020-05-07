العناية بالبشرة بزيت الجوجوبا على طريقة النجمة كيلي جينر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 04:44 مساءً - تدخل الزيوت الطبيعية في تركيبة الكثير من منتجات العناية بالبشرة، نظراً الى فوائدها التي لا تحصى بالنسبة الى البشرة خصوصاً، وهي باتت أحد المكونات الطبيعية المفضلة لدى أهم النجمات، حيث يستخدمنها بشكل دوري في روتين العناية بالبشرة الخاص بهن. ومن بين أهم هذه الزيوت زيت الجوجوبا، المفضل لدى نجمة تلفزيون الواقع كيلي جينر kylie Jenner، فلا تترددي في تطبيقه خلال شهر رمضان والإفادة من خصائصه للبشرة.



عناية مطلقة بالبشرة

عناية مطلقة بالبشرة



تواظب النجمة كيلي جينر، على استخدام الزيوت الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة، وهي كثيرة. إلا أن زيت الجوجوبا يحتل المرتبة الأولى بين الزيوت الطبيعية التي تستخدمها يومياً، قبل الخلود الى النوم. فعلى رغم صغر سنها، إلا أن جينر تولي العناية القصوى ببشرتها لحمايتها من العوامل الضارة والاستخدام الدائم لمستحضرات المكياج. إذ يعمل زيت الجوجوبا على مكافحة التهابات البشرة وتأخير ظهور التجاعيد، والتقليل من الخطوط الدقيقة حول العين، وغيرها من علامات التقدم في السن، إضافة الى أنه يؤمن الترطيب اللازم للبشرة. وهكذا، تستطعين ببضعة دولارات فقط، الحفاظ على بشرة شابة وندية ومشرقة على الدوام، لا سيما خلال شهر رمضان. فمن منا لا يرغب في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة بشكل طبيعي، كبشرة النجمة كيلي جينر؟ علماً أنها تستخدم الزيت نفسه على شعرها، حيث تطبقه على فروة رأسها وخصلات شعرها بشكل دوري، وهذا ما يفسر مظهر شعرها المتألق والحيوي واللامع.

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زيت الجوجوبا الذي تستخدمه كيلي جينر

زيت الجوجوبا الذي تستخدمه كيلي جينر



تستخدم النجمة كيلي جينر تحديداًJojoba Oil Certified Organic، من علامة كيت بلانك، والذي يشتمل على فوائد كثيرة للبشرة والشعر أيضاً. إذ إنه زيت طبيعي نقي خال من المواد المضرة، وقد أثبت قدرة عالية على تنعيم البشرة ومنحها مظهراً مشرقاً وحيوياً، وهو يصلح لاستخدامه كمرطب يومي للبشرة. يتغلغل زيت الجوجوبا هذا في أعماق البشرة، ليساعد في ترطيب البشرة وإزالة أثار المكياج، والتقليل من التجاعيد والخطوط الدقيقة. إضافة الى ذلك، يعالج هذا الزيت جفاف الشفتين ومعالجة التشققات التي تصاب بها، كما يساعد في معالجة البثور وحب الشباب والندبات الناتجة منه.

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