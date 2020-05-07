الامارات | حادث أليم في لبنان.. طفلة تشنق نفسها مقلدة مشهدا في مسلسل

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث أليم في لبنان.. طفلة تشنق نفسها مقلدة مشهدا في مسلسل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت طفلة لبنانية تبلغ من العمر 8 سنوات مصرعها، أمس الأربعاء، شنقاً بعد أن حاولت تقليد مشهد انتحار ممثلة في المسلسل التركي "البحر الأسود" الذي يعرض خلال شهر رمضان على إحدى المحطات اللبنانية. بحسب وكالة النشرة اللبنانية ووكالات إخبارية محلية.

وقامت الطفلة، التي تقيم في بلدة الروضة بالبقاع الغربي، بتقليد المشهد حيث علقت شريط حذاء في حديد النافذة وتسلقت مستخدمة بعض الوسائد، ما أدى إلى اختناقها ووفاتها.

يذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى فقد تكرر موت أطفال متأثرين بمشاهد تعرضها مسلسلات عربية وتركية، كان أخرها طلفة سورية حاولت تقليد مشهد انتحار الفنانة كندة حنا في مسلسل " خاتون". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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