10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها بعد تصدرها تريند جوجل

تصدرت الفنانة العالمية أديل مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد إثارتها للجدل أمس، الأربعاء، ونشرها صورة تكشف خسارة وزنها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ32.

وتتميز الفنانة أديل بارتداء الفساتين الأنيقة ولا سيما باللون الأسود، حيث تختار إطلالاتها بعناية شديدة للظهور بالجمهور، كما تعتمد على الفساتين بالشكل البسيط دون تكلف.

وتميل أديل إلى تسريحات شعرها البسيطة، فإما تتركه مفرودًا على الظهور أو ترفعه لأعلى بطريقة مميزة، كما تفضل الألوان الذهبي أو البني في الشعر.

وأما من الناحية الجمالية، فتتميز أديل بوضع الآيلاينر الأسود الداكن لإبراز جمال عينيها، مع وضع الألوان الهادئة التي ترتكز على الوردي والكاشمير.

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