القاهرة - لايف ستايل
تصدرت الفنانة العالمية أديل مؤشر البحث جوجل، وذلك بعد إثارتها للجدل أمس، الأربعاء، ونشرها صورة تكشف خسارة وزنها أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ32.
وتتميز الفنانة أديل بارتداء الفساتين الأنيقة ولا سيما باللون الأسود، حيث تختار إطلالاتها بعناية شديدة للظهور بالجمهور، كما تعتمد على الفساتين بالشكل البسيط دون تكلف.
وتميل أديل إلى تسريحات شعرها البسيطة، فإما تتركه مفرودًا على الظهور أو ترفعه لأعلى بطريقة مميزة، كما تفضل الألوان الذهبي أو البني في الشعر.
وأما من الناحية الجمالية، فتتميز أديل بوضع الآيلاينر الأسود الداكن لإبراز جمال عينيها، مع وضع الألوان الهادئة التي ترتكز على الوردي والكاشمير.
قد يهمك أيضا:
تسريحات كعكة أنثوية مستوحاه من النجمات
تسريحات الشعر الرائجة لموسم ربيع 2020
كانت هذه تفاصيل خبر 10 صور لـ أديل تكشف خسارة وزنها بعد تصدرها تريند جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.