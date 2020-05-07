شاركت الفنانة شمس الكويتية صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية تبرز رشاقتها. وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الورد". وتألقت شمس الكويتية بإطلالة رياضية باللون الأبيض مكونة من بنطال ليجن ذات نقوشات بسيطة على أحدث صيحات الموضة، مع سويت شيرت مميز. وانتعلت شمس الكويتية حذاء رياضي باللون الأبيض لإبراز أناقتها في الاطلالة الرياضية. Advertisements واعتمدت شمس الكويتية على تسريحة شعر بسيطة باللون البني لإبراز ملامحها، مع وضع اللمسات الجمالية الهادئة. قد يهمك أيضا: تسريحات الشعر القصير مستوحاة من النجمة شمس الكويتية بيلا حديد تخطف الأنظار بإطلالة رياضية مميزة في باريس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شمس الكويتية تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية بيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.