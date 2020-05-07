سمية الخشاب تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تبرز رشاقتها. وأطلت سمية الخشاب على جمهورها بإطلالة جديدة، مرتدية جمبسوت باللون الأسود مزين بالنقوشات الذهبية التي تبرز عن جمال الإطلالة. واستكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية لتناسب إطلالتها الصباحية. وتركت شعرها الأسود كعادتها منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف لتخطف الأنظار. Advertisements وأما من الناحية الجمالية، أبرزت جمالها بوضع الألوان الهادئة، مع استخدام اللون الفوسفوري الزاهي في الأظافر. قد يهمك أيضا: سيرين عبد النور تتألق بـ جمبسوت وحذاء أصفر يبرز رشاقتها تألقى بتصميمات الـ"جمبسوت واسع" على طريقة مدونات الموضة

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