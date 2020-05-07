أزياء رياضية مٌريحة للشابات في عام 2020 بأسلوب كايلي جينير

كايلي جينير Kylie Jenner من أكثر النجمات الشابات متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وكثيرات من الفتيات يحاولن التشبه بها من ناحية الشكل الخارجي وتنسيق الإطلالات الشبابية التي تعتمدها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية.

واليوم رصدنا أبرز إطلالات كايلي التي نسقتها في الأزياء الرياضية المريحة، واعتمدتها في المشاوير الصباحية اليومية، في حال رغبت بأن تستوحي بعض الأفكار العملية في فترة الحجر المنزلي في الأزياء الرياضية ذات الطابع العصري

بيجاما رياضية باللون الأزرق الداكن اعتمدتها كايلي جينير:

شاهدنا كايلي جينير Kylie Jenner وقد اعتمدت تنسيقا شبابيا لأحد المشاوير الصباحية، وقد اختارت فيه بدلة رياضية باللون الأزرق الداكن مؤلفة من بنطلون قطني بقصة أرجل واسعة، مزين بالخطوط الجانبية، مع تيشرت فضفاضة من فوقه، وأكملت اللوك بحذاء رياضي أبيض وقبعة شبابية وحقيبة يد من الجلد الأسود

تنسيق رياضي ناعم باللون الزهري اعتمدته كايلي جينير:

إطلالة شبابية ذات طابع أنثوي نسقتها كايلي جينير Kylie Jenner وقد اختارت فيها تنسيقا رياضيا باللون الزهري الفاتح، بتصميم مريح وأنيق مؤلف من توب قصيرة مع بنطلون خصر عال بقصة أرجل واسعة، وقد نسقت معها حذاء رياضيا أبيض وحقيبة يد باللون الزهري أيضاً من هرمس Hermes.

كايلي جينير في إطلالة رياضية باللون الرمادي:

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الرمادي من أبرز الألوان على الأزياء الرياضية. وهنا شاهدنا كايلي جينير Kylie Jenner وقد اختارته بدرجة فاتحة جداً على تنسيق رياضي مريح وأنيق، مؤلفة من سويتشرت قطنية أكمامه طويلة مزينة بالأربطة، مما أضفى عليها لمسات مميزة مع بنطلون بقصة أرجل واسعة، وقد أكملت اللوك بحذاء رياضي وحقيبة يد باللونين الأخضر والأبيض، بتصميم مرح.

السروال المطاطي الضيق على طريقة كايلي جينير:

السروال المطاطي الضيق من أكثر القطع العملية التي بإمكانك اعتمادها في المنزل، أو في الإطلالات اليومية. وهنا اختارته كايلي جينير Kylie Jenner باللون الأسود وبخصر عال، وقد نسقت معه سويتشرت ناعمة باللون الأبيض، وحذاء رياضيا مزيّناً بالأربطة.

إطلالات عملية ومريحة من كايلي جينير Kylie Jenner في الأزياء الرياضية ذات الطابع العصري، اخترناها لك اليوم. شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار الشبابية.

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