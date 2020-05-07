تصاميم أقراط تمنحك إطلالات جذابة اعتمدتها النجمات في رمضان

خلال شهر رمضان ، تبحثين عن اطلالات تناسب هذا الشهر الكريم ، خصوصا من ناحية الاكسسوارات . وكي تبتعدين عن المبالغة تحتاجين إلى اكسسوارات ناعمة، لذلك نطلعك على أبرز صيحات الأقراط المناسبة لشهر رمضان بتصاميم الهلال والنجوم بوحي من النجمات.

أقراط النجمات

اعتمدت النجمة أصالة أقراط الهلال الكبيرة بتصميم جذابة وعصري يناسب أجواء شهر رمضان، ونسقته مع عباءة باللون الأبيض، وكذلك اختارت ميريام فارس أقراط طويلة بتصميم النجوم الذهبية، وتميزت بالعصرية والأناقة.وأحببنا أقراط نوال الزغبي الذهبية المرصعة بالأحجار باللون الأحمر لإطلالة جريئة ولافتة للأنظار، ونسقتها مع أزياء باللون الأحمر.

أقراط ماركات لشهر رمضان

برزت العديد من موديلات أقراط النجوم المناسبة لشهر رمضان، حيث قدمت ماركة ديور Dior تصاميم مميزة لأقراط النجوم مثل الأقراط الذهبية الطويلة مع سلسلة تتدلى منها النجوم، وأقراط غير متماثلة بتصميم النجمة الذهبية مع الكرة باللون الأبيض.

ومن ماركة جنيفر بيهر Jennifer Behr، اخترنا لكِ أقراط النجوم بالذهب الأبيض بتصميم بسيط وحجم صغير يمكن إرتداءها في النهار والمساء، كما قدمت ماركة كيت سبيد Kate Spade أقراط الهلالوالنجوم الذهبية والمرصعة بالفصوص البرّاقة.وأعجبتنا أقراط مارني Marni العصرية بتصاميم النجوم، سواء باللون الأبيض أو الأسود لتناسب إطلالات النهار.

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