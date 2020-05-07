تعرفي علي بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من تقصف الشعر قبل الزفاف

شعرك بحاجة دائمة إلى العناية للحفاظ على لمعايته ونعومته، والكثيرات من العرائس يواجهن مشكلة تقصف الشعر، اليوم نقدّم لك ماسك للشعر للتخلص من التقصف قبل الزفاف بوصفات طبيعية غير مكلفة. استخدمي هذا الماسك للشعر للتخلص من التقصف قبل الزفاف بشكل أسبوعي وانتظري النتيجة التي سترضيك:

وصفة الطحينة وزيت جوز الهند

المقادير:

3 ملاعق كبيرة من الطحينة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.



طريقة التحضير والتطبيق:

تخلط الطحينة والعسل وزيت جوز الهند في وعاء نظيف، وخلطهم جيداً حتي تصبح ذات ملمس ناعم.

تدلك فروة الرأس والشعر والأطراف المتقصفة بالمزيج.

يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين.

ينظف بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يستخدم المزيج مرتين أسبوعياً.



وصفة القهوة وزيت الأرغان

المقادير:

4 ملاعق من رواسب مشروب القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من زيت الزنجبيل.

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طريقة التحضير والتطبيق:

يحضر وعاء وتوضع رواسب القهوة مع زيت الأرغان وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع وزيت الزنجبيل.

تخلط المكونات جيداً حتى تصبح ذات ملمس ناعم.

يوضع الخليط على الشعر والأطراف المتقصفة، مع التدليك للشعر بلطف.

يغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعتين.

ينظف الشعر بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يستخدم الخليط مرتين أسبوعياً.



وصفة الأفوكادو وزيت اللوز

زيت اللوز

زيت اللوز

المقادير:

ثمرة واحدة من أفوكادو.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.



طريقة التحضير والتطبيق:

يمزج مهروس الأفوكادو مع زيت اللوز؛ للحصول على مزيج كريمي الملمس.

يترك المزيج ساعة في الثلاجة قبل استخدامه.

يوضع المزيج على الشعر مع التدليك لفروة الرأس؛ لتنشيط الدورة الدموية.

يترك المزيج على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

ينظف الشعر بالماء الدافئ والبلسم المخصص لشعرك.

يكرر الماسك مرتين أسبوعياً.

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