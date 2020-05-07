صيحة الميتاليك الأكثر رواجًا ضمن عروض أزياء ربيع 2020

لا تزال صيحة الميتاليك مستكملةً رواجها على ساحة الموضة العالمية لموسم ربيع 2020، فظهرت على منصات عروض الأزياء بتصاميم متنوعة تراوحت بين الفساتين الطويلة والقصيرة، التنانير، الجمبسوت والسراويل، مضفيةً لمسةً من العصرية على القطعة. أما بالنسبة لألوانها، فجاءت بلوحة صيفية بامتياز لأسلوب شبابي متميّز.



ومن الجدير ذكره أن صيحة الميتاليك تمنح المرأة إطلالات عصرية مواكبة لآخر صيحات الموضة، بعيدة عن الرتابة والملل، بالأخص إذا ما قامت المرأة بانتقاء ما يناسبها من هذه الصيحة من تصاميم مناسبة لشكل قوامها وألوان بشرتها؛ مما سيجذب أنظار جميع من حولها إليها.

من هذا المنطلق، «سيدتي» تقدّم لك أبرز التصاميم بصيحة الميتاليك لربيع وصيف 2020، لتتألقي بها في سهرتك ومختلف مناسباتك الصيفية.

صيحة الميتاليك الأكثر رواجاً ضمن عروض أزياء ربيع 2020



التونيك بصيحة الميتاليك لربيع 2020



يعتبر التونيك من القطع الأسهل والأكثر رواجاً في العامين الماضيين، بالأخص وأن الكثير من الدور العالمية عمدت إلى تقديمه بتصاميم متنوعة تناسب مختلف الأجسام سواء للممتلئات أو النحيفات.

ولموسم ربيع 2020، كان للتونيك حصة أيضاً من صيحة الميتاليك، حيث رصدناه باللون الأصفر الميتاليكي على منصة كريستيان سيريانو Christian Siriano مزركشاً بالكشاكش المفعمة بالأنوثة.

يناسب هذا التصميم صاحبات الأرداف الممتلئة اللواتي يسعين إلى إخفائها من خلال الملابس.

المعطف بصيحة الميتاليك لربيع 2020



وخلال أسبوع الموضة في لندن، رصدنا صيحة الميتاليك بقوة إلا أن أكثر ما لفتنا هو هذا المعطف باللون الفضي الميتاليكي من عرض جي دبليو أندرسون JW Anderson، والذي أضفى على إطلالة العارضة باللون الأسود رونقاً ساحراً، يمكن أن يحولها بسهولة من إطلالة نهارية إلى مسائية.

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إطلالة مسائية بصيحة الميتاليك لربيع 2020



لإطلالة مسائية راقية في سهراتك لموسم ربيع وصيف 2020، لا تترددي أبداً باختيار الفساتين الميتاليكية بألوان طبعاً مناسبة للون بشرتك.. حيث عليك أن تختاري تدرجات الفضي الميتاليك إذا ما كنت من صاحبات البشرة السمراء، وتدرجات الذهبي إذا ما كنت من البيضاوات وصاحبات البشرة الفاتحة.

لإطلالة مسائية بصيحة الميتاليك لربيع 2020، أحببنا هذا الجمبسوت بتصميمه العصري الواسع من الأسفل على غرار ملابس الفروسية من سان لوران Saint Laurent. نسقيه مع حقيبة كلاتش باللون الفضي لاستكمال الإطلالة.

وكذلك، لفتنا تصميم البنطلون الضيق بأسلوب leggings بالفضي الميتاليكي من علامة بالمان Balmain. نسقيه مع توب واسعة للسهرة أو قصيرة لإطلالة أكثر جاذبية.

إطلالة نهارية بصيحة الميتاليك لربيع 2020



وللإطلالة النهارية بصيحة الميتاليك حصتها من موضة موسم ربيع 2020، حيث رصدناها من خلال إطلالات متنوعة على منصات عروض أسابيع الموضة. وأكثر ما لفتها هو هذا البنطلون بتصميم فضي ميتاليك من تيبي Tibi، حيث يمكنك تنسيقه لإطلالة نهارية مع أي تي شيرت بلون مناسب.

كما وأحببنا هذه الإطلالة النهارية الأنيقة الخاصة بلوك للدوام أو اجتماع من خلال بنطلون أسود وتوب ميتاليك من براندن ماكسويل Brandon Maxwell.

وأخيراً، من سان لوران Saint Laurent، لفتتنا هذه التنورة باللون الذهبي الميتاليك، والتي تم تنسيقها لإطلالة نهارية مريحة مع توب أسود ناعم.

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