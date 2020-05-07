فساتين خطوبة من وحي النجمات العالميات

ظهرت العديد من النجمات على السجادة الحمراء هذا العام بفساتين فخمة تناسب العروس في يوم الخطوبة، والتي يمكن أن تلهمك بإطلالة جذابة واستثنائية.

فستان Dakota Fanning

ظهرت النجمة Dakota Fanning بفستان ليلكي ناعم بقماش التول وبقصّة تتسع من أسفل الصدر مع أكمام قصيرة منفوخة، وهذا التصميم يساعد على إخفاء عيوب المنطقة السفلية من الجسم.

فستان Florence Pugh

للعروس التي تفضل الألوان النابضة بالحيوية، يمكن أن تستوحي إطلالتك من فستان Florence Pugh بدرجة الأخضر المميزة وبصيحة الـHigh Low مع تنورة طبقات وحمّالات رفيعة وحزام حول الخصر، وقد اعتمدت النجمة صندل بنفس لون الفستان.

فستان Holly Dazzled

تألقت النجمة Holly Dazzled بفستان منفوش بقماش التول والستان يجمع بين اللون الوردي وظلال الرمادي في التنورة، وتميز بتصميم جذاب وغير تقليدي يناسب العروس.

فستان مولي سيمز Molly Sims

أيضاً أعجبنا فستان Molly Sims الأنثوي بالقبّة الـV والأكمام الطويلة، وهو مرصع بتطريزات برّاقة على الصدر والأكمام وبتنورة ذات شق جانبي طويل وذيل طويل، وهذا الفستان من توقيع المصمم زهير مراد.

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فستان بريانكا شوبرا Priyanka Chopra

جمع فستان بريانكا شوبرا Priyanka Chopra بين الأنوثة والرقي، وهو بقصّة ضيقة ليناسب العروس صاحبة القوام الممشوق وبأكمام أوف شولدر مع ذيل طويل.

فستان سكارليت جونسون Scarlett Johansson

للعروس الجريئة التي تفضل الألوان القوية في يوم الخطوبة، يمكن أن تختار فستان أحمر بوحي من فستان سكارليت جونسون Scarlett Johansson المزين بفيونكة كبيرة من الخلف مع ذيل طويل.

فستان Sofia Carson

أعجبنا فستان Sofia Carson المنفوش بتنورة الطبقات بقماش التول مع لمسات الريش على الصدر لمزيد من الفخامة.

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