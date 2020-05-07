خلطات لتفتيح لون الشعر بطريقة طبيعية وبدون صبغات للعروس

إن كنت تفضلين درجات الصبغات الفاتحة لشعرك قبل الزفاف، ولكن لا تودين استخدام الصبغات التي تحتوي على مواد مضرة لشعرك. نقدّم لك خلطات طبيعية لتفتيح الشعر من دون صبغات وملونات:



خلطة البابونج

فقط اغلي ورود البابونج المجفّفة تماماً كما الشاي، وليكن مركّزاً بعض الشيء، ثمّ اشطفي به شعركِ بعد أن يفتر قليلاً دون غسله بالماء.



قناع القرفة

اغلي عيدان القرفة على نار هادئة لتحصلي على محلول بنيّ اللّون. افركي الفروة والخصلات بقليل من مسحوق القرفة ومن ثمّ اغسلي شعركِ كالمعتاد واشطفيه بمغليّ القرفة.



قناع العسل مع اللّيمون

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يعمل اللّيمون مع العسل على تفتيح خصلات الشعر، ترطيبها وتقويتها، ولكن احذري المبالغة في اللّيمون كي لا تتسبّبي في جفافها.

فقط امزجي اللّيمون مع العسل والقليل من زيت جوز الهند لتسهيل تمرير الخليط على كامل خصلات الشعر، اتركيه لمدّة 20 دقيقة، ثمّ اشطفيه بالماء.



خل التفاح

تفتيح الشعر

مزج البابونج وخل التفاح يعمل بشكل رائع على لتفتيح لون الشعر، يساعد خل التفاح على توازن درجة الحموضة في الشعر؛ مما يحسن مظهره.



المكونات:

¼ كوب شاي البابونج.

¼ كوب من خل التفاح.

عصير الليمون.

تمزج المكونات وتستخدم بنفس الطريقة السابقة.

كل الوصفات السابقة يفضل تكرارها أكثر من مرة؛ حتى تأتي بنتيجة واضحة.

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