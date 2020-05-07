إتيكيت أخذ محتويات غرف الفناد

هل من الاتيكيت لنزيل الفندق أخذ مستلزمات من الغرفة مثل ورق التواليت او مناشف مثلا قبل تركه للغرفة ؟
أجابت على هذا السؤال خبيرة الإتيكيت شيماء مرسي قائلة : لا يجوز أخذ مناشف او روب الحمام أو شماعات الملابس وغيرها من هذه الأغراض ، لكن وإن لزم الأمر يمكنك شرائها من الفندق إذا كان يقوم بتوفير خدمة بيع هذه المستلزمات فى معرض الهدايا الخاص بالفندق.
و اذا كان لابد من أخذ شيء ما مثل قلم أو شامبو او كريم مطبوع عليه اسم الفندق على سبيل التذكار للمكان ، فلا مانع بشرط أن يكون حجمها صغير جداً .
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