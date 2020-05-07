اتيكيت مشاركة الأطفال في الحلوى

- إذ كنت فى النادى بصحبة الاولاد ومعهم حلوى أو مأكولات ، هل من الاتيكيت أن أقدم أنا أو أطفالي قطعاً من الحلوى لأصحابهم أثناء اللعب معهم ؟

أجابت على هذا السؤال خبيرة الإتيكيت شيماء مرسي قائلة : يجوز ولكن بشرط الاستئذان من أهل الطفل أولاً ، ربما يعاني الطفل من مرض معين أو حساسية من بعض المأكولات أو مصاب بمرض السكر وممنوع عنه تناول الحلويات .. إلخ.

و انا شخصياً أفضل التزام الطفل بتناول اى مأكولات على طاولة الاكل الموجودة بالنادى منعا لأي ضرر نفسي قد يصيب أطفال أخرى فى حالة رفض الأم لتلبية مشاركتك بسبب مرض ما الأمر الذي يشعره بالحرمان والحزن.

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