تنبؤات باختفاء 7 أشياء بعد 20 سنة.. منها الأسلاك والذهب والمضادات الحيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي:

قبل 100 سنة، ذكرت كتب الخيال العلمي، الأجهزة التي سمحت للناس بالتواصل عند بُعد (الهواتف المحمولة)، وكذلك الأقمار الصناعية الفضائية التي يمكنها إرسال الإشارات، ولكن لم يكن أحد يعتقد في ذلك الوقت أن كل هذا يمكن أن يصبح حقيقة.

والآن لدينا هواتف محمولة وشبكة إنترنت وأقمار صناعية وميكروويف وغيرها، في حياتنا اليومية. ويذكر موقع "Bright Side" الأمريكي بعض الأشياء التي قد تختفي بعد 20 عامًا.

- الزجاجات البلاستيكية:

بالتأكيد لن تستمر زجاجات المياه البلاستيكية وأكياس القمامة لفترة طويلة، وأكياس القمامة المصنوعة من نشاء الذرة وزجاجات المياه القابلة للتحلل والتي لا يزال إنتاجها مكلفًا للغاية، لذا فإن سعر هذه التقنيات الحيوية مرتفع. لكن هذا المجال يتطور، وفي غضون 20 عامًا، ربما سنتذكر زجاجات المياه البلاستيكية كظاهرة غريبة لن يتم استخدامها مرة أخرى.

- الأسلاك

عندما تفرغ بطارية الهاتف المحمول، فإن هذا الأمر يعد مزعجا بشكل خاص عندما ننسى الشواحن ذات الأسلاك في المنزل أو في السيارة أو في حقيبة أخرى. هذه المشكلة واسعة الانتشار لدرجة أن بعض الشركات أخذت هذه القضية على محمل الجد. وخطواتهم الأولى تجعلنا واثقين من أننا سنتخلص قريبًا من جميع أسلاك هواتفنا.

ويخطط المصنعون لتثبيت الشواحن اللاسلكية في كل مكان، حتى يتمكن العملاء من شحن أجهزتهم في أي مكان يريدون ودون استخدام أي أسلاك.

- الذهب

يحتوي كوكبنا على موارد ذهبية محدودة، لذا فإن استنفاده ممكن جدًا، وفقًا للمسح الجيولوجي الأمريكي، لا يزال حوالي 50.000 طن من هذا المعدن في الأرض. يتم تعدين حوالي 2.5-3000 طن سنويًا. لذا فقد ينفد الذهب في حوالي 17 عامًا.

- المحلات

يبدو أن ضرورة الذهاب للتسوق في الواقع قد تتغير أو حتى تختفي في المستقبل، وسيتطور مفهومنا لمتاجر البيع بالتجزئة إلى شيء آخر في المستقبل، نظرًا لأن العديد من العملاء يرغبون في لمس المنتجات أو تجربتها قبل شرائها، ستكون هناك مناطق تسوق خاصة حيث يمكننا تجربة منتج واختباره.

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إلى جانب ذلك، سوف تتعرف ماسحات الوجه الخاصة عند دخول المتجر على العملاء وتقترح قائمة تسوق شخصية لكل شخص يدخل المنطقة. سيساعد ذلك على تقديم منتجات تتوافق مع تفضيلات العملاء. لن يكون هناك مكاتب للصراف وسيدفع العميل ثمن مشترياته تلقائيًا عند مغادرة المتجر.

- الاختناقات المرورية

قد يكون من الصعب تصديق ذلك، لكن العديد من العوامل تشير إلى حقيقة أن الاختناقات المرورية قد تختفي في المستقبل.

بمرور الوقت، سيتم تجهيز السيارات بأنظمة ذكاء اصطناعي، وسوف ينخفض عددها بشكل ملحوظ.

وسيحدد كمبيوتر السيارة جميع المواقف المحتملة على الطريق، وبالتالي سيتم القضاء على أخطاء السائقين، التي تؤثر حاليًا بشكل كبير على حركة المرور. ومع ذلك، إذا ظهر ازدحام مروري في مكان ما، فسيعمل نظام كمبيوتر موحد على تصحيح عمل إشارات المرور في الوقت الفعلي، وسيختفي ازدحام المرور الناشئ قبل أن يتم تكوينه بشكل صحيح.

- المضادات الحيوية

منذ اختراع المضادات الحيوية، يتم الإفراط في استخدامها لدرجة أن بعض أنواع البكتيريا أصبحت مقاومة لها.

ولكن في العشر إلى العشرين سنة القادمة، قد ينخفض تناول المضادات الحيوية غير المنضبط بشكل كبير. وفي المستقبل القريب، سوف نتعلم استخدام البكتيريا التي تنتج المضادات الحيوية ضد تهديد محدد. لذلك سيتم حقن المريض بالأجسام المضادة التي يمكن أن توقف عدوى خلايا الجسم.

- الأراضي الزراعية

قد تختفي الحقول المزروعة بالقمح والذرة وعباد الشمس بمرور الوقت. إذ تنمو المدن بسرعة، وتتناقص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بسرعة.

ولكن، على ما يبدو، هذه ليست مشكلة كبيرة لأن المزارع العمودية قد تحل محل المزارع التقليدية. إنها تشبه الدفيئات الطويلة التي تشبه غرف التخزين، حيث تزرع النباتات على حوامل عمودية.