7 أعراض غامضة لفيروس كورونا.. لم يستطع الأطباء تفسيرها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

لا تزال الكثير من الحقائق غير معروفة بالنسبة للعلماء عن هذا فيروس كورونا القاتل بما في ذلك الأعراض غير العادية التي يعاني بعض المصابين منها.

فيما يلي مجموعة من أعراض فيروس كورونا لم يستطع العلماء بعد إيجاد أي تفسير لها، بحسب ما نقل موقع "24" الإماراتي:

استمرار الآلام والتعب والحمى لمدة أسابيع أو حتى أشهر

زعمت التقارير الأولية أن الفيروس التاجي كان معتدلاً بالنسبة لمعظم الناس، ولمدة لا تزيد عن أسبوعين، مما يمنع أي مضاعفات خطيرة. ومع ذلك، تقول التقارير بأن بعض المرضى الأمريكيين الذين تعافوا من الفيروس، لا يزالون يعانون من آلام في الصدر وآلام في الجسم والتعب وحتى الحمى بعد أسابيع من شفائهم. وهذا ما دفع أحد أخصائيي أمراض الرئة البارزين من مدينة نيويورك للقول: "ما زلنا نتعرف على أشياء جديدة عن هذا الفيروس يوماً بعد يوم"

الموت دون ظهور أعراض

يساور القلق العلماء بشأن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أية أعراض بعد إصابتهم بفيروس كورونا، حيث فارق بعض المرضى الحياة دون ظهور أعراض عليهم، وذلك بسبب المناعة المشوهة ضد العدوى والتي تؤدي إلى بدء الجسم بمهاجمة الخلايا والأنسجة بدلاً من محاربة فيروس كورونا.

ازدياد معدلات الوفيات

حتى الوفيات غير المرتبطة بالكورونا تتزايد في العديد من المناطق، دون تفسير. في المملكة المتحدة، على سبيل المثال، في كل أسبوع، يموت الآلاف. وحسبما ذكرت جمعية نيو ستيتس مان، فإن معدل الوفيات في المملكة المتحدة هو الآن في أعلى مستوياته منذ أكثر من 20 عاماً.

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يمكن أن يسبب تلف الكلى

قال آلان كليجر، اختصاصي أمراض الكلى في كلية الطب بجامعة ييل، والذي يشارك في رئاسة فريق عمل لمساعدة مرضى غسيل الكلى الذين لديهم كورونا، "إن نصف الأشخاص تقريباً الذين دخلوا المستشفى بسبب كورونا لديهم دم أو بروتين في بولهم، مما يشير إلى تلف مبكر في الكلى.

يمكن أن يسبب إصابات في أصابع القدم

يحصل أطباء الأقدام على مكالمات أكثر وأكثر حول أصابع القدم الحمراء والطفح الجلدي والآفات الأرجوانية. "تظهر الآفات كعرض آخر من أعراض الإصابة بالفيروس التاجي الجديد. وأبرز العلامات هي السعال الجاف وضيق التنفس، ولكن تم ربط الفيروس بسلسلة من الآثار غير العادية والمتنوعة، مثل الارتباك العقلي وتتناقص حاسة الشم "، حسب صحيفة نيويورك تايمز. "إن مسؤولي الصحة الفيدراليين لا يدرجون إصابات إصبع القدم في قائمة أعراض فيروسا كورونا، لكن بعض أطباء الجلد يضغطون من أجل التغيير ، قائلين إصابات أصابع القدمين يجب أن تكون سبباً كافياً لاختبار المرضى ضد فيروس كورونا.

قد يكون مرتبطاً بمرض نادر لدى الأطفال

تحقق منظمة الصحة العالمية "بشكل عاجل" في وجود صلة محتملة بين الفيروس ومتلازمة كاواساكي، وهو مرض مجهول السبب يصيب بشكل أساسي الأطفال دون سن الخامسة. وقد تم نقل 15 طفلاً في نيويورك، العديد منهم مصابون بفيروس كورونا، إلى المستشفى بأعراض مشابهة، والتي تشمل "الحمى والطفح الجلدي وتورم اليدين والقدمين وتهيج واحمرار بياض العين وتورم الغدد في الرقبة وتهيج والتهاب في الفم والشفاه والحنجرة.

يمكن أن يتسبب بتضخم الدماغ

تظهر نتائج مسح الدماغ لبعض مرضى كورونا "تورمًا غير طبيعي والتهابًا في عدة مناطق، مع مناطق أصغر ذات خلايا ميتة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. وقد أدى ذلك إلى "الارتباك والسكتة والنوبات في مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا.

وقالت إليسا فوري، وهي طبيبة أعصاب في مستشفى هنري فورد الصحي: "قد يشير هذا إلى أن الفيروس يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة في حالات نادرة"