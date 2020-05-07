اتيكيت تقديم الزهور للمدير

مديري في العمل مر بوعكة صحية ، و كان في أجازة لفترة طويلة ، فهل من الاتيكيت اني اسلم عليه و معي وردة ملفوفة بسوليفان شيك تعبير عن عودته بالسلامة ؟

أجابت على هذا السؤال شيماء مرسي خبيرة الاتيكيت والعلاقات الإنسانية شيماء مرسي قائلة : غير مقبول تقديم وردة واحدة لاي شخص إلا إذا كانت تجعكما علاقة حب ، لأن تقديم وردة واحدة تكاد تختزل عبارة “أنت وحدك” ،

لذلك يفضل تقديم باقة من الزهور بشرط عدد الورود لا يحمل رقم 13 و يكون بإسم الزملاء في العمل ولا يحمل اسمك أنتِ فقط .

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