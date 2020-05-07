تعرف على إتيكيت التعامل مع النساء

القاهرة - لايف ستايل عند دخولك او خروجك ﻣﻦ ﺃي مكان ﻭكان ﺑﺠﺎﻧﺒﻚ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻓﺘﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺒﺮ أولاً . ﻋﻨﺪ ﺻﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﻼﻟﻢ في أي مكان ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻉ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﺗﺼﻌﺪ ﺃﻭﻻً . عند ركوب السيدة معك ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻤﺴﻚ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺣﺘﻰ ﺗﺮﻛﺐ ﻭمن ثم ﺃﻏﻠﻘﻪ ﺑﻬﺪﻭﺀ . في اي ﻣﻮﻗﻒ تصادم ﻣﻊ ﺳﻴﺪﺓ ﺃﺩﻯ الى جعلها ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻚ ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻖ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻭﻕ ﺃن ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺍﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺮﺩ، ان كنت لست ﻣﺨﻄﺊ ﻟﻜﻦ ﻟﻮ كنت كذلك ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻟﻬﺎ . ﻟﻮ ان ﺭئيسك في ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺪﺓ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺗﻘﺪﻳﺮ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻳﺤﺎﺀ ﺃﺑﺪﺍ ﺃﻧﻚ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﻴﺪﺓ ﻓﻘﻂ وانما على اساس ﺭﺋﻴﺴﺘﻚ. ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻔﺴﺢ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﺃﻭﻻ ومن ثم يأتي دورك ﺃﻧﺖ بحسب ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ‏( ladies first) . Advertisements ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ في أي طابور ﻭتواجدت ﺳﻴﺪﺓ ﺑﺠﻮﺍﺭﻙ ﺍﻓﺴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ وقل لها تفضلي رجاءاً . ﻟﻮ كنت مع ﺯﻭﺟﺘﻚ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺃﺑﺪﺍً ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﺃﻭ ﺑﺼﻮﺕ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻬﺬﺍ يعطي ﺍﻧﻄﺒﺎﻋﺎً ﺳﻴﺌﺎً ﺟﺪﺍً ﻋﻨﻚ، ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻭﻟﺰﻭﺟﺘﻚ وحتى خطيبتك . قد يهمك أيضا: تعرفي على أهم وأبرز قواعد اتيكيت تصرف العروس ليلة الزفاف أسلحة الزوجة لتشجيع زوجها على المساعدة في البيت وتربية الأبناء

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