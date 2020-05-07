10 نصائح لإتيكيت تزيين المائدة الرمضانية

1- استخدمي الشراشف ذات الألوان الهادئة والعصرية التي تضفي جمالاً على المائدة، وتظهر جمال الديكورات والصحون وألوان أدوات الطعام المستخدمة.

2- اهتمي بوضع الكراسي حول المائدة بشكل متناسق كي يجلس أفراد الأسرة بشكل مريح.

3- وضع الزرع الأخضر وأنواع الورود والزهور بطريقة متناسقة مع ألوان مفرش المائدة، من أجمل الأشياء التي تضفي جمالاً على المكان وتبعث في النفس الشعور بالسلام والمحبة.

4- ألوان الباستيل التي تضم الألوان الهادئة، مثل الأخضر الفاتح واللبني السماوي والموف الفاتح والأصفر الفاتح والوردي الهادئ لمفرش السفرة تعطي إحساساً بالاتساع والراحة خاصة للمساحات الضيقة.

5- تنسيق الزهور بشكل هلالي أو وضع الورود على شكل قوس أو ربع دائرة، وأحياناً بشكل دائرة كاملة مع اختيار ألوان مبهجة ومتناسقة يضفي جمالاً وينثر الفرحة في كل مكان.

6- يفضل قبل بدء ترتيب أدوات المائدة، وضع غطاء على سطح الطاولة لئلا ينسكب الطعام على الطاولة نفسها، ويفضل اختيار ألوان تتناسب مع ألوان الأوعية والصحون.

7- لا بد من ترتيب الملاعق والشوك والسكاكين على جوانب الصحون ووضع المحارم المناسبة للون المفرش على الصحن الرئيسي؟

8- ضعي كؤوس الماء والعصير على الجهة اليمنى من الصحن، واهتمي بأن يكون عدد الصحون مناسباً للطعام المقدم ووضع صحن خاص بالشوربة وآخر للوجبة الرئيسية.

9- توزيع الصحون بحيث يمكن للجميع الوصول إليها، من الأمور المهمة ومن الضروري عدم خلط الصحون ووضع صحون إضافية مع ملاعق وشوك جانباً خاصة بالحلويات.

10- من الأمور المهمة التي تساعد على فتح الشهية وضع بعض من الشموع على جانب المائدة، والأفضل اختيار ألوان هادئة تتناسب مع الزهور والورود الموجودة على المائدة وتتناسق مع ديكورات السفرة.

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