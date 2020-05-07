فساتين زفاف حملات رفيعة 2020

فساتين زفاف مع حمالات رفيعة من التصميمات المميزة التي تميل العروس لاختيارها بهذا اليوم المهم، وفي عروض فساتين زفاف 2020، برزت العديد من موديلات الفساتين بالحمّالات الرفيعة.

قدمت ماركة Amsale فساتين زفاف حمّالات رفيعة بقصّات متنوعة، سواء فساتين منفوشة Ball Gown أو ضيقة بقصّة حورية البحر Mermaid.

كما قدمت الماركة فستان زفاف حمّالات بتصميم ضيق مع تنورة إضافية واسعة.

ومن ماركة بيرتا Berta، إخترنا لكِ فستان الزفاف المنفوش مع الحمّالات الرفيعة والقبّة الـV، وهو مزين بتطريزات الورود البيضاء.

وقدمت ماركة جيني باكهام Jenny Packham فساتين زفاف ناعمة بحمّالات رفيعة، فهي بقصّات بسيطة، ومنها فستان مغطى بالريش على التنورة للمسة فاخرة.



أما فساتين ليلا روز Lela Rose فقد بدت أكثر عصرية بفضل تصاميمها البسيطة والخالية من أي تفاصيل.

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ولإطلالة تجمع بين الفخامة والأنوثة، نرشح لكِ تصاميم مونيك لولييه Monique Lhuillier لتستوحي منها إطلالتك، فحمّالات الفساتين بقماش الدانتيل مع تنورة تول منفوشة.

وقدمت ماركة تاداشي شوجي Tadashi Shojiفساتين الزفاف بسيط متوسط الطول Midi Dress، وارتدت العارضة طرحة تول طويلة مع الفستان.

كما قدمت ماركة تيمبرلي لندن Temperley London فستان زفاف حمّالات بقبّة V ومزين بتطريزات حول الخصر لتبرز نحافته مع تنورة منفوشة.

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