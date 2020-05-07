طريقة رسم الايلاينر للعيون الصغيرة بالخطوا

ان الحصول على عينين جذابتين وتحديدهما بالايلاينر باسلوب جذاب ومميز وخصوصاً إذا كنت من صاحبات العينين الصغيرتين، فمن الضروري ان تحرصي على اتقان خطوات مكياج العيون.



لذلك، اختارت " ان تعرفك على طريقة رسم الايلاينر للعيون الصغيرة.



1- الايلاينر المجنح: هو من اكثر انواع الايلاينر التي تساعدك على تكبير العيون الصغيرة، ويمكنك تطبيقه من خلال استعمال قلم الكحل او الايلاينر وارسمي خطاً رفيعاً جداً فوق رموشك العلوية ومديه قليلاً نحو الزاورية الخارجية واسحبيه بشكل مائل نحو الاعلى.

2- أيلاينر العيون اللوزية: هذا الايلاينر مناسب للعيون الصغيرة، لتطبيقه احرصي على اتباع الخطوات التالية: ابأي برسم خط من منتصف الجفن العلوي واجعليه يصبح اعرض عند الزاوية الخارجية للعين ومديه قليلاً نحو الخارج.ارسمي خطاً رفيعاً آخر من منتصف الجفن السفلي وقومي بوصله مع الخط العلوي.

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3- الايلاينر الملون: من ابرز الحيل التي تساعدك على تطبيق الايلاينر للعيون الصغيرة هي استعمال قلم الكحل الملون داخل العين وخصوصاً الابيض الذي يساعدك للجعلها تبدو اكثر اتساعاً. لتطبيق هذه الطريقة قومي بتحديد الجفن العلوي عبر رسم خط رفيع بالايلاينر الاسفل، اما الجفن السفلي فقومي بتحديده بالكحل الملون وقومي بوصل الخط مع الخط العلوي.

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