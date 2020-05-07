ان كنت تبحثين عن نصائح للعناية بالشعر قبل النوم حتى تصحي بإطلالة جاهزة للإنطلاق صباحا ستكشفها لك لتعززي ثقتك بجمالك لاسيما وأن الشعر يلعب دوراً أساسياً في إطلالة المرأة. وفي المناسبة اليك العادات التي تفسد شعر المرأة المحجبة



جميل فعلاً أن تصحي من نومك وأنت على ثقة بأن انطلاقك من المنزل لن يتطلب منك سوى ارتداء الثياب ووضع القليل من الكريمات لأن قد منحتك النصائح التي تجعل من شعرك مثالياً من دون تسريحة.



نصائح للعناية بالشعر قبل النوم تجعل منه رائعا عند الصباح

تدليك فروة الرأس بأصابعك : دلكي يومياً قبل أن تنافي فروة رأسك بأصابعك وبأسلوب دائري لعدة مرات وفي عدة إتجاهات.واظبي على فعل ذلك لـ 10 دقائق على الأقل فمن شأن هذه الخطوة أن تعزز الدورة الدموية في الرأس وبالتالي توصل الأوكسيجين الى جميع الجذور بشكل متساو وبكميات كبيرة بالإضافة الى الفيتامينات والمعادن.

ترطيب أطرافه بزيت طبيعي : ضعي زيت جوز الهند أو أي زيت طبيعي الى جانبك وقبل أن تنامي دلكي يديك جيداً به ومرريهما على الأطراف الجافة يومياً. من شأن هذه الطريقة أن تبقي الأطراق مرطبة وصحية بعيداً عن التقصف والتلف. وفي المناسبة اليك من ياسمينة أهم الزيوت الطبيعية التي تعزز كثافة وطول الشعر

جمع الأطراف في ضفيرة : بعد تدليك فروة الشعر وترطيب أطرافه، إحرصي على اعتماد تسريحة الضفيرة. إجعي أطراف شعرط ضمن ضفيرة متلاشية غير مشدودة ونامي بها حتى الصباح. ستحصلين صباحاً على شعر مموج بأسلوب عريض على طريقة الـ Beach waves العصرية.

النوم على وسادة من قماش الساتان : حاولي التخلي عن الوسادة المغلفة بقماش قطني، واستبدلي ذلك بالساتان، وذلك لأن الأول يمتص رطوبة الشعر ويعرض الخصلات للإحتكاك الذي يضرها ويعزز تلفها أما قماش الساتان، فناعم على الشعر والبشرة معاً ويحافظ في الوقت عينه على رطوبة الخصلات .

وأخيراً، امتنعي عن النوم بشعر مرفوع بطريقة مشدودة، لأن هذه الخطوة تمنع الفروة من التنفس وتسبب مع الوقت الجلح المبكر وتساقط الشعر ليصبح خفيفاً لاسيما من الأمام حيث الخصلات أشد رقة من أي مكان آخر في الرأس

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