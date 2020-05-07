أفضل حيل مكياج لتخفي الهالات السوداء في رمضان وبأسلوب طبيعي ستكشفها لك اليوم حتى تتألقي دائماً بإطلالة مشرقة تبرز جمالك من دون أية شائبة. وفي المناسبة اليك المزيد عن أفضل الخلطات لعلاج الهالات في البيت



لا داعي من اليوم وصاعداً الإختباء كي لا يرى أحد هالاتك السوداء ولا داعي أيضاً لوضع عدة طبقات من الكونسيلر كي تخفيها، اليك الحل المثالي للتألق بإطلالة طبيعية مشرقة.

حيل مكياج لإخفاء الهالات السوداء

الحيلة الأولى تكمن في الإستعانة بكونسيلر برتقالي : من شأن هذا الكونسيلر أن يخفي كلياً الهالات السوداء ويخلق أساساً صافياً للبشرة تخفي كلياً التصبغات القوية للبشرة. ضعي منه تحت عينيك وامزجيه جيداً ، استعيني باللون البرتقالي المحمر إن كنت من صاحبات البشرة البيضاء أما للبشرة الحنطية والسمراء فاللون البرتقالي مثالي.

الحيلة الثانية في تطبيق كونسيلر كريمي : إختاري كونسيلر كريمي على أن يكون أفتح من لون بشرة وجهك بدرجة واحدة فقط. طبقي منه تحت عينيك بأسلوب الـ V وانتظري لـ10 ثوان حتى تثبت التركيبة ثم أدمجيه بإسفنجة الـ Beauty Blender جيداص وستلاحظين الإشراق الذي ستحصلين عليه من دون أن تضطري لتكديس الطبقات وإبراز الخطوط الرفيعة بشدة. وفي المناسبة اليك قواعد أساسية لتطبيق الكونسيلر من دون أخطاء

الحيلة الثالثة في اعتماد بودرة حرة : لتثبيت الحيلتين الأولى والثانية، تنصحك بالإستعانة بالبودرة الحرة وتمريرها تحت منطقة العينين، هذه الخطوة لا تكتفي فقط بذلك، بل هي مثالية أيضاً لإخفاء الخطوط الرفيعة ومنحك بشرة عينين مشرقة جميلة وناعمة لا شائبة فيها.

وأخيراً، تنصحك أيضاً ولإخفاء بقع الوجه الدكنة الإستعانة بالكونسيلر نفسة ووضعه فوقها قبل تطبيق الـ BB Cream أو كريم الأساس. ستحصلين أيضاً على وجه نقي وإطلالة طبيعية بعيداً عن تكدس الماكياج

Advertisements

قد يهمك أيضا:

3 أسباب أساسية لانتفاخ منطقة العينين وظهور الهالات السوداء

أساسيات اختيار الكونسيلر لتغطية مثالية