تصاميم مثالية لصاحبة الجسم الإجاصة وأخرى عليها أن تتفاداها تمامًا

صاحبة الجسم الإجاصة تكون ممتلئة من الأسفل مع ورك أكبر من الصدر والكتفين، وتكون أيضًا المؤخّرة والفخذان بحجم أكبر والكتفان اضيق وأكثر انحدارًا والساقان أعرض من باقي الجسم . وإذا كنت تتميّزين بشكل الجسم الإجاصة، عليكِ أن تكوني حريصة جدًا باختيار الملابس التي تتناسب مع شكل جسمكِ.



إذا كنت من السيدات اللواتي يتميّزن بشكل الجسم الإجاصة، عليكِ أن تختاري الملابس التي تركّز على الخصر والذراعين، مع زيادة حجم الكتفين والقسم الأعلى من الجسم وتصغير الورك. ولتنتقي الأزياء المناسبة لكِ، ستقدّم لكِ نصائح ضرورية في الموضة، تعرفين من خلالها الملابس المثالية لجسمكِ والتصاميم التي عليكِ تفاديها، لتتميزي بجسم مثالي، وتخفي العيوب بسهولة إن وُجدت .

أفضل الملابس لصاحبة الجسم الإجاصة

نصائح موضة لصاحبة الجسم الاجاصة

ارتدي الفساتين بقصّة A، فهي تتماشى مع شكل جسمكِ إلى حدّ كبير، وهذا الموسم، أنت أمام خيارات من أجمل الفساتين الصيفية الحيوية.

ركّزي على البلوزات المكشوفة عند الكتفين.

اختاري التصاميم المزيّنة بالكشاكش على منطقة الكتفين.

انتقي الفساتين والتنانير الطويلة من الوراء والقصيرة من الأمام، أو تلك التي تبدأ بالاتّساع عند الورك.

ركّزي على الجاكيتات القصيرة التي تصل إلى حدّ الخصر.

اعتمدي صيحة الأكتاف المنفوخة والأكمام الواسعة، فهي تخلق توازنًا مثاليًا بين الأرداف والأكتاف.

نسّقي التنورة الضيّقة بقصة الخصر العالي وبطول الركبة، مع قميص واسع.

اختاري السراويل الضيقة من الأعلى التي تبدأ بالاتّساع عند منطقة الورك.

ركّزي على الألوان الفاتحة من فوق والداكنة من الأسفل، فعلى سبيل المثال، ارتدي تنورة سوداء مع قميص باللون البيج.

التصاميم التي عليكِ أن تتفاديها

نصائح موضة لصاحبة الجسم الاجاصة

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تفادي التصاميم المزينة بتفاصيل بارزة عند منطقة الخصر، مثل الجيوب الكبيرة والطيّات والكشاكش.

ابتعدي عن التنانير من الأقمشة الرقيقة، مثل الساتان والحرير والشيفون.

لا ترتدي السراويل الضيّقة جدًا عند الساقين.

احذري من ارتداء السراويل التي تشمل جيوبًا واسعة، وتفاصيل واضحة في قصّتها العلوية.

تفادي البلوزات الضيقة عند منطقة الصدر والواسعة من الأسفل.

في الأكسسورات

نصائح موضة لصاحبة الجسم الاجاصة

ركّزي على اعتماد الأكسسوارات في الجزء العلوي من جسمكِ، كمثل وشاح يتزيّن بطبعات كبيرة.

الأقراط الكبيرة بالتصاميم الجريئة هي من الخيارات المثالية لصاحبة الجسم الإجاصة.

تفادي الحقيبة الصغيرة المترافقة مع حزام طويل يصل إلى خصركِ، فهي لا تتناسب مع الأوراك البارزة.

إذا اضررت لتنسيق حقيبة الـ Clutch مع ملابسك في السهرات، من المفضّل أن تحمليها بيدك، لا أن تعلّقيها على كتفك.

اختاري حقيبة اليد أو الكتف بالحجم المتوسّط أو الكبير، فهي من موديلات الحقائب التي تناسب مختلف الشخصيّات.

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