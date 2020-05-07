نايومي سكوت "أميرة" بإطلالاتها العصرية على السجادة الحمراء

أطلت الممثلة نايومي سكوت تطلّ على السجادة الحمراء كأميرات العصر الحديث بفساتينها الأنيقة وأسلوبها العصري والشبابي في الوقت نفسه.

ولمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، جمعنا لكن أجمل إطلالات نايومي سكوت سواء بفساتينها الأنيقة إلى إطلالاتها الكاجول. بدت نايومي كالأميرة بفستان زهري من تصميم Brandon Maxwell عندما أطلت لحضور العرض الأول لفيلم علاء الدين في لوس انجلوس، كما تألقت بفستان أحمر من تصميم Armani Prive صُمم خصيصاً لحضورها العرض الأول للفيلم في الأردن وقد تميّز التصميم بقسم علويّ لامع وبالكشاكش التي زيّنت تنورته. وبدت كالأميرة بتصميم باللون الأزرق الفاتح من توقيع Burberry مع التطريز الأنيق الذي زيّن صدره.

ولا يغيب الأسلوب العصري حتى عن إطلالاتها على السجادة الحمراء، فقد تألقت بفستان برتقالي من دار Valentino تميّز بطبعة الفراشات وبالكشاكش من قماش التول.

وبفستان عصري من توقيع Off-White مزجت نايومي في إطلالتها بين التوب الرياضية بالقماش المطاطي مع تنورة طويلة ومنفوخة.

وبدت نايومي أنيقة بالبدلة الزرقاء من تصميم Paul & Joe والتي نسّقت معهاً حذاء براقاً، وفي العام 2017 أطلت أيضاً بالبدلة الكلاسيكية باللون الأبيض من تصميم أرماني.

وخلال حضورها حفل Met Gala أطلت بتصميم Burberry تألف من سروال أسود وتوب مرصّعة بالكريستالات.

وقد يهمك أيضًا: