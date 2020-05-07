لا تضع الكمامة ذات المشبك السلكي في الميكروويف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت هيئة المطافئ بمدينة ميونخ الألمانية من وضع الكمامة ذات المشبك الأنفي السلكي في الميكروويف بغرض تجفيفها وتعقيمها؛ نظرا لأن السلك قد يتسبب في نشوء شرر داخل الميكروويف، ما يؤدي إلى نشوب حريق.

وأضافت الهيئة أنه يمكن تنظيف الكمامات من خلال غسلها في الغسالة الأوتوماتيكية على درجة حرارة 60 مئوية أو 90 مئوية وباستخدام مسحوق غسيل شامل. ويمكن أيضا غسل الكمامة يدويا على درجة حرارة 60 مئوية. وبعد ذلك ينبغي تجفيف الكمامة في الهواء الطلق، ثم كيها.