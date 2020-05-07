حتى لا تشعر بألم العضلات.. نصائح للعمل من المنزل وقت الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتكى كثيرون من شعورهم بألم في العضلات والتعب خلال فترة البقاء في فترة حظر التجوال والعمل من المنزل ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأرجع عالم الرياضة ديفيد جونسون، من مركز Capacity Training LTC، السبب إلى الجلوس على مكتب أو على الأريكة لفترة طويلة، ما أدى لضعف وشد في العضلات وتصلب كل من الظهر والكتفين والرقبة.

ونصح ديفيد بتجنب فترات الجلوس الطويلة، ومحاولة الاستمرار في التحرك طوال اليوم.

واقترح مجموعة من النصائح لتجنب آلام العضلات، من ذلك إعداد مكتب مناسب ومثالي للعمل، حيث يكون الجزء العلوي من الشاشة في مستوى العين أو أقل بقليل.

كما يجب وضع القدمين بشكل مسطح على الأرض مع ثني كاحليك تحت ركبتيك، أثناء الجلوس على كرسي. ويمكن من فترة إلى أخرى رفع الركبة اليمنى إلى الصدر واحتضانها، ويمكن أيضا وضع الساق اليمنى فوق الساق اليسرى بزاوية 90 درجة. وجميع هذه الحركات رائعة للتخلص من آلام أسفل الظهر وتيبسه.

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وقال: "يجب أن تكون قدماك مدعومتين بقوة، وأن يكون فخذاك متوازيتين للأرض. اضبط مقعدك وفقا لذلك".

ويجب عليك ممارسة حركة خفيفة كل نصف ساعة أو نحو ذلك، ويمكن استغلال هذا الوقت لإنجاز الأعمال المنزلية، وبدلا من ذلك، يمكنك التنزه حول حديقة المنزل أو اللعب مع الأطفال أو الحيوانات الأليفة.

وتعمل فواصل الحركة بشكل أفضل من فترات الراحة الدائمة للبالغين عندما يتعلق الأمر بعلامات صحة القلب والأوعية الدموية.

وسيكون من الأفضل المشي لمسافة قصيرة في الصباح، ثم ممارسة اليوغا لمدة نصف ساعة في فترة ما بعد الظهر.

وأشار ديفيد إلى أن: "المزيد من النشاط على مدار اليوم أفضل من المشي مرة واحدة بعد يوم طويل من الجلوس".​