لماذا نشعر بالتعب والكسل أثناء الحظر والبقاء في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتكى كثيرون من الشعور بالكسل والإرهاق رغم عدم قيامهم بأي مجهود مع اضطرارهم إلى المكوث في البيت ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وبحسب موقع قناة سكاي نيوز عربية، ترى الطبيبة الاستشارية في الصحة النفسية في مستشفى رويهامبتون بإنجلترا، ناتاشس بيجلاني، أن هذا التعب الذي يشعر به الناس في ظل الحجر الصحي يعرف في القاموس الطبي بـ"كسل النوم".

ويمكن تعريف هذه الحالة من التعب أو "الدوار" بمرحلة بين النوم واليقظة، أي أن الشخص لا يشعر بنفسه يقظا بشكل تام.

ويشعر هؤلاء الأشخاص بالنعاس، فيظلون في حالة من الخمول بعد الاستيقاظ من النوم في فترة الصباح أو في أوقات لاحقة.

Advertisements

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، عن الباحث ماثيو والكر، وهو أستاذ علم النفس والعلوم العصبية ومؤلف كتاب "لماذا ننام؟"، قوله إن هناك تشبيها يمكن أن يقرب الصورة، وهي أن استيقاظ الشخص من النوم في هذه الحالة من التعب يعادل تشغيل محرك سيارة قديمة، أي أنك تحتاج وقتا لأجل تسخينها ولا يمكن أن تنطلق بها مباشرة.

وحين سئل حول أسباب هذا الشعور بالتعب، أوضح والكر أن الأمر قد يكون ناجما عن النوم في وقت مغاير للساعة البيولوجية، أو عدم قسط كاف من النوم، أو النوم بشكل غير كاف، فضلا عن الشخير.

ويرى الباحث في طب النوم، كولين إيسبي، أن هذا الشعور بالتعب من جراء عدم التعرض بشكل كاف للضوء في الخارج، بعدما صار الناس ملزمين بالبقاء داخل البيوت لأجل تطويق الوباء.