تمارين بسيطة تساعدك على التخلص من غازات البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن:

تراكم الغازات في البطن من الأمور التي تزداد عن المعدل الطبيعي في رمضان نتيجة تغيير مواعيد الوجبات، والإفراط في تناول الطعام، ما يؤثر على عملية الهضم، يسبب الام في البطن.

ولكن هناك بعض التمرينات البسيطة التي يمكن الاعتماد عليها لمقاومة غازات البطن بصورة طبيعية، وللتعرف عليها اضغط هنا.