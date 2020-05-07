كيف ردّ السقا ركبته بعد سقوطه ثم استكمل حلقة "اغلب السقا" مباشرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

سقط الفنان أحمد السقا، في بداية حلقة اليوم من برنامجه "إغلب السقا"، خلال تواجده على "المرجيحة".

وعقب سقوطه، رفض السقا أن يلمس أي شخص ساقه حتى لا يزيد الألم، وطلب حضور المساعد الشخصي له ليتعامل مع الأمر، ليعود بعدها السقا، ويستأنف التحديات أمام مايا دياب، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوضح الدكتورة كلثوم محمد عبد الحميد أستاذ الطب الطبيعي والروماتيزم بجامعة الأزهر، أن سقوط السقا يبدو أنه بسيط، لذا استطاع الوقوف مرة أخرى واستكمال البرنامج.

وأضافت لـ"الخليج 365" أنه إذا كان هناك تمزق في الأنسجة أو قطع في الرباط الصليبي والغضاريف الداخلية فإنه لا يمكن الحركة حينها والضغط على القدم والركبة، ولكن في حالة الالتواء البسيط فإنه من بين الإسعافات الأولية، أن ترد العظمة مكانها سريعا، بطريقة محددة لا يعرفها سوى مختص حتى لا تتفاقم الأمور، لذا ما الوارد أنه طلب مساعدة شخص بعينه.

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وعلّقت أستاذة الروماتيزم على استعجال السقا في طلب المساعدة لردّ ركبته وهي "سخنة"، قائلة إنها كلمة دارجة لا أساس لها بين المصطلحات الطبية، موضحة أنه من المستحب عدم المجازفة في حركة العظام عند إصابتها.

وعن استكمال السقا للبرنامج الذي يعتمد في بعض فقراته على الألعاب الجسدية ببعض فقراته عقب الإصابة مباشرة، توضح "عبد الحميد" أن ذلك يعتمد على قوة تحمل الشخص للإصابة التي قد يشعر بها فيما بعد.

وأشارت إلى أن قوة التحمل تختلف من شخص لآخر، ولا ترتبط بالقوة الجسدية ولا بالمواظبة على الألعاب الرياضية، وإنما على الشخص نفسه وتحديه للوجع.

وتنافس مايا دياب "السقا"، في حلقة اليوم من برنامج "إغلب السقا"، الذي تقدمه رزان المغربي على "MBC مصر".

"إغلب السقا"، برنامج مسابقات ترفيهي، بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتبارى الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر شاشة التليفزيون.