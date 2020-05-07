إذا أصبت بكورونا.. كيف تحول غرفتك إلى حجر صحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

مع تنامي عدد الإصابات بوباء كورونا المستجد في مصر، قد يصبح عزل الفرد منزليًا ضرورة، لتجنب نقل العدوى إلى الآخرين.

لكن إذا شعرت بأعراض فيروس كورونا المستجد، وأردت أن تعزل نفسك ذاتيا في غرفتك، فما الذي تحتاجه؟

نرصد لكم طريقة تحويل الغرفة إلى حجر صحي، كما أوضحت وكالة الصحة العامة بكندا.

متى وكيف تعزل نفسك؟

العزلة تعني البقاء في المنزل، إذا شعرت بأعراض مرض"كوفيد-19"، أو تم تشخيصك مصابًا بالمرض، أو تنتظر نتائج التحاليل المعملية.

كذلك، يتوجب على المسافرين عزل أنفسهم تلقائيًا بمجرد أن تحط أقدامهم في وطنهم أو بدولة مضيفة.

وعند عزل نفسك بالمنزل، يجب أن تحد من الاتصال بالآخرين، ولا تغادر المنزل إلا إذا طلبت الرعاية الطبية، فضلًا عن عدم استخدام وسائل النقل العام.

واحرص على البقاء في غرفة منفصلة، واستخدم حمامًا منفصلًا عن الآخرين في منزلك، إذا أمكن.

وإذا كان عليك أن تتواصل مع بعض الأشخاص للضرورة، فمارس الابتعاد الاجتماعي، وحافظ على مترين على الأقل بينك وبين الآخرين.

وتجنب الاتصال مع الأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو مناعة ضعيفة وكبار السن.

احرص دائمًا على تغطية الأنف والوجه بقناع طبي، وإذا لم يتوفر، فيمكنك صناعة قناع من القماش، حتى تحافظ على عدم نشر الفيروس.

تجنب الاتصال بالحيوانات طوال فترة العزل خاصة إذا ظهرت عليك أي أعراض، حيث تشير تقارير حول نقل الأشخاص العدوى إلى حيواناتهم الأليفة.

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حافظ على نظافة يديك واغسلهما باستمرار بالماء والصابون، وتجنب لمس العينين والانف والفم، وتجنب تلويث العناصر والأسطح الشائعة.

ونظف مرة واحدة على الأقل يوميًا، الأسطح التي تلمسها كثيرًا، مثل المراحيض، وطاولات السرير، ومقابض الأبواب، والهواتف وأجهزة التحكم عن بعد في التلفزيون.

لا تشارك أغراضك مع الآخرين، مثل المناشف أو بياضات السرير أو الأواني أو الأجهزة الإلكترونية.

ما الذي تحتاجه أثناء العزل؟

أقنعة طبية، وإذا لم تتوفر، اصنع قناعًا من القماش.

قفازات يمكن التخلص منها (لا تعيد استخدامها).

مناشف ورقية للتخلص منها بعد الاستخدام

حاوية نفايات ببطانة بلاستيكية.

ترمومتر الحرارة.

الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتقليل الحمى (مثل إيبوبروفين أو أسيتامينوفين).

صابون اليدين.

مطهر كحولي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

منتجات التنظيف المنزلية المنتظمة.