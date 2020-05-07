حب على المحور.. أغرب طريقة موافقة على الجواز من مسلسل "فرصة ثانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نور إبراهيم
"أنا موافقة"، هكذا قالت "ملك" (ياسمين) لـ"زياد" (أحمد مجدي) بعدما عرض عليها الزواج، في الحلقة 13 من مسلسل "فرصة تانية"، ثم انطلقت بسيارتها على المحور وهو تبعها بسيارته.
أثار المشهد حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، واصفين المشهد بأغرب طريقة زواج.
وحصد مقطع الفيديو على "فيسبوك"، العديد من التعليقات خاصة من الفتيات، وتمنوا أن يجدوا شخص مثله وطريقة حب وطلب زواج مختلفة، وكانت من بين التعليقات:
- "بجد حلو أوي.. يا رب اوعدنا بقي".
- "أقسم بالله أنا فرحت كأنه ليا بالظبط وفعلا دمعت وفضلت مبسوطة زيهم طول المشهد معرفش ده أي حد زيي ولا إيه".
- "مش معقول الرومانسية المفرطة دي، الواحد بيتعب والله".
- "حلوين أوي أوي أنا قاعده مبتسمة ومبسوطة أكتر منهم والله بجد حلوين أوي".
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