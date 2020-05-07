معلومات عن ثعبان "رامز مجنون رسمي".. أليف وغير سام لكن هذه خطورتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يختلف برنامج المقالب الشهير "رامز مجنون رسمي" هذا العام عن بقية المواسم السابقة، التي كان يتخفى فيها الفنان رامز جلال طوال تنفيذ المقلب.

ويعتمد البرنامج هذا العام على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، ثم يستكمل المقلب بينما الضيف مكتف الأيدي والأرجل.

ومن بين أدوات تنفيذ المقلب، ثعبان يُمسك به رامز جلال من أجل إثارة الخوف في قلوب الضحايا.

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ويكشف الدكتور شرف الدين فيصل، عضو النقابة العامة للأطباء البيطريين، نوع الثعبان، إذ يُطلق عليه اسم "البانثينول"، وهو من الحيوانات الأليفة غير السامة، والتي تنتشر في دول غرب آسيا وتايلاند.

وتابع أن "البانثينول" يتغذى على القوارض واللحوم والدواجن والبيض، ويختلف سعره حسب اللون والحجم والعمر، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص يقومون بتربية ثعبان البانثينول في المنزل، نظرا لأنه غير سام لا يشكل أي أضرار على الإنسان.

وشدد عضو "الأطباء البيطريين"، على أن خطورته ترجع إلى إثارة الرعب والفزع للآخرين، ويمكن أن يتسبب للأشخاص المصابين بالفوبيا في الإصابة بالصدمة العصبية والسكتات القلبية.

ونصح "فيصل" بعدم تربية الحيوانات الأليفة كالثعابين داخل المنزل، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد للوقاية من الإصابة بالفيروسات والعدوى.