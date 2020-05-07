أسنان "البرنس" وحواجب دينا الشربيني.. 5 أخطاء في إطلالات ومكياج دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

ازدادت ملاحظة المشاهدين خلال السنوات الأخيرة، وبدأوا يدققون في تفاصيل المسلسلات التي تعرض في شهر رمضان.

ورصد الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الأخطاء التي وقعت فيها الأعمال الفنية، سواء في المكياج أو الملابس، ومنها:

- مكياج ياسمين صبري:

الحلقة الأولى من مسلسل "فرصة ثانية"، دارت حول ياسمين صبري "ملك" وأحمد مجدي "زياد"، وقصة خطبتهما، فبدأت الأحداث بحفل الخطبة ثم حوار بين العروسين نفهم منه أن "زياد" ظل لفترة طويلة يحاول التعرف إلى ملك، والتقرب إليها كي توافق على الارتباط به.

لكن بعد مرور شهر على حفل الخطوبة، اكتشفت ملك خيانة زياد لها، عندما رأته يجلس مع فتاة أخرى "أيتن عامر"، التي تحبه وتحاول التقرب إليه، فقررت ياسمين صبري فسخ الخطوبة وتركت له الدبلة.

ويحاول زياد التقرب إلى ملك وطلب السماح منها، وتطور الأحداث لتتعرض ملك إلى حادث "انقلاب سيارة" وتدخل بسبب المستشفى.

ولاحظ الجمهور أن وجه ياسمين صبري بعد الحادث لا يحمل أي كدمات أو علامات تدل على انقلاب السيارة، حتى المكياج لم يتأثر بالحادث نهائيًا حيث ظهرت في كامل أناقتها.

وسخر العديد من رواد السوشيال ميديا على المشهد، وقال البعض إنها "خبطت في علبة مكياج"، وبعدها دخلت إلى "مركز تجميل" وليس مستشفى.

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- مكياج هيثم شاكر

في أحد مشاهد مسلسل حب عمري، يتعرض الفنان هيثم شاكر إلى مشاجرة عنيفة، يتم ضربه على إثرها، لكنه يظهر بعد انتهاء المشاجرة بدون أثار اعتداء أو ضرب إلا كدمة خفيفة.

- حواجب دينا الشربيني

لاقت دينا الشربيني انتقادا في أحد مشاهد دورها بمسلسل "لعبة النسيان"، بسبب حواجبها المرسومة بشكل منضبط رغم أنها تمثل مشهد شخصية دخلت في غيبوبة لمدة 4 أشهر

- مكياج غادة عبد الرازق

لاقت الفنانة غادة عبد الرازق، انتقادات عدة بسبب ظهورها في مسلسل "سلطانة المعز" بمكياج لا يتفق مع الدور الذي تؤديه "سيدة شعبية تبيع الكبدة"، حيث ظهرت برموش صناعية، ومكياج مخالف لطبيعة الشخصية.

- أسنان روجينا ومحمد رمضان

وتعرضت روجينا ومحمد رمضان إلى انتقادات بسبب أسنانهما في مسلسل البرنس، حيث ظهرا بابتسامة هوليوودية ناصعة البياض، فبدى شكلها غريبا وغير طبيعي ولا يتوافق مع الشخصية التي تعيش في منطقة شعبية.