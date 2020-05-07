بعد وفاة شادي حبشي.. ما خطورة تناول كحول التطهير والكمية القاتلة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وفاة المتهم شادي حبشي المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة، إذ تناول كمية من الكحول، مُدعياً قبل وفاته عدم علمه واشتباهه في كون الزجاجة معبأة بمياه، وفشلت محاولات إسعافه.

وفي هذا الصدد، نذكر لكم مخاطر تناول كحول التطهير والكمية القاتلة، وفق ما نقل موقع "hazeldenbettyford".

ماذا سيحدث إذا شربت الكحول؟

- التسمم الكحولي، الذي قد يؤدي إلى الوفاة.

- يمكن أن تؤدي المادة الكحولية إلى تلف أعضاء الجسم، نظرًا لأنها مثبطة للجهاز العصبي المركزي.

- الدوخة والصداع، لأنه مهيج للجهاز الهضمي.

- يسبب الغثيان وآلام البطن والقيء الدم.

- انخفاض ضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم، وحتى الانهيار القلبي الرئوي.

وتشمل أعراض التسمم الكحولي ما يلي:

- جفاف وضغط دم منخفض.

- الصداع والدوخة.

- صعوبة التنفس.

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- التورم الرئوي (بسبب السوائل الزائدة في الرئتين، ما يؤدي إلى الالتهاب).

- آلام شديدة في البطن.

- الصدمة والفشل التنفسي

- نزيف في المعدة والأمعاء.

- حرق داخلي.

- الفشل الكلوي المزمن.

- الغيبوبة.

- الموت أحيانا.

العلاج:

جرعة زائدة من تناول الكحول هل تؤدي إلى الموت؟

إذت تناول شخص كحول الأيزوبروبيل بسرعة كبيرة، فإنه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة، إذ يتم امتصاص ما يقرب من 80% في مجرى الدم في غضون 30 دقيقة من الابتلاع، وهناك احتمالات كبيرة بأن الفرد الذي يشرب هذا المشروب الخطير السام، ربما يموت.

ووفقا لموقع " Livestrong"، فإن الجرعة المميتة التقريبية من 90 إلى 100 بالمائة من الأيزوبروبانول للبالغين هي 250 مللتر فقط، أما إذا شرب الشخص كمية صغيرة وكان يعاني من أي من الآثار الجانبية المذكورة أعلاه، لا تحاول القيء، إذ يمكن أن تسبب الطبيعة الكاوية للكحول حروقًا كيميائية في المريء.

واحرص على الانتقال إلى المستشفى مباشرة للتأكد من عدم الإصابة بالتسمم، أو أنك بحاجة إلى غسيل معدة.