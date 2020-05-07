جديد تزيين الأسنان ... هل جربتها من قبل ؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - ابتسامتك هي مفتاحك الى باب الجمال، ومعبر للدخول إلى قلوب الآخرين. فأمر الحصول على إبتسامة لؤلؤيّة بات سهلاً مع تطور طب الأسنان وتعدّد التقنيات الحديثة التي تستخدم حسب رغبة كل إمرأة أو رجل. فدعي أسنانك تلمع مع الضوء وتشع ناصعة البياض، مانحة إياك الجاذبية التي تريدين. إليك موضة الأسنان الرائجة اليوم مع بعض النصائح التي تساعد في تبييض الأسنان.



تاتو الأسنان

تاتو الأسنان



عرفت طريقة وشم الأسنان في بلاد الصين واليابان منذ العصور القديمة، حيث كانت النساء تصبغ وترسم على أسنانهن بالحنة التي كانت ترمز إلى الجمال والأنوثة. وها هي عادت اليوم كموضة رائجة لتجميل الأسنان، فيضعها الطبيب على الأسنان بألوان وأشكال مختلفة، وذلك باستخدام وسائل متعددة كالرسم والتلوين على ميناء الأسنان، أو باستخدام الملصقاط والرسومات الشفافة.... من مميزاتها : يمكن وضعها بشكل مؤقت أو دائم، لا تضر أو تشوّه الأسنان، تناسب كل الأعمار الرجال والنساء والأطفال. تتم هذه العمليّة باستخدام فرشاة وألوان خاصة تعرف بـ Dental Tents Color، بعد رسم الشكل المطلوب على السن وتلوينة، يغطى سطح الرسم الخارجي بطبقة شفافة ورقيقة جداً لحماية رسمة السن، وهي تكون على الأسنان الأمامية.

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مجوهرات الأسنان

مجوهرات الأسنان



هي عبارة عن اكسسوارات اصطناعية ولكن طبية خاصة بالأسنان مثل الكرستال الشفاف والملوّن، الماس، الذهب أو الفضى أو الأحجار الكريمة التي تكون ذات أحجام صغيرة جداً. تثبت على سطح الأسنان الأمامية بلاصق طبي خاص ولايتم ازالتها الاّ عند الطبيب.

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أسنان بيضاء ومكياج برونزي



اظهري بياض أسنان وجمالك من خلال اعتماد مكياج برونزي لافت يليق مع هذا الموسم، فسواءً كنت من محبي الإستمتاع بلحظات مميّزة تحت الشمس أو لا، ندعوك لتعزيز جمالك وابتسامتك باعتماد بودرة برونزيّة وبلاش ذهبي وأحمر شفاه زهري أو بيج- برونزي بعيداً عن الملمّع الشفاف الذي يظهر أسنانك بلون باهتاً، أما احمر الشفاه فيبرز لون أسنانك الناصع بشكل جذّاب أكثر.

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وصفات طبيعيّة

وصفات طبيعيّة



استعملي قشرة الليمون الداخلية وافركي بها أسنانك الصفراء لتمنحيها لمعاناً أبيضاً.

استخدمي معجون أسنان بشكل منتظم بتركيبة من بياكربونات الصودا واخلطيه مع الملح لإزالة البقع الداكنة والسطحيّة عن الأسنان.

استعملي أوراق الغار المجفّفة والمطحونة مع قشرة البرتقال المجفف لفرك الأسنان وتبييضها.

اهرسي حبّة فريز ودلّكي بها أسنانك جيداً ثم اغسليهما، فالفريز تحتوي على أنزيم "حمض الماليك" الذي يعمل على تبيض الأسنان،. بعدها استخدمي الخيط الطبّي وأزيلي الأجزاء الدقيقة المتبقّية من الفريز. كذلك فإنّ ألياف هذه الفاكهة تعمل كمنظّف طبيعي يخلصك من البكتيريا الموجودة في الفم.

اخلطي القليل من عصير البرتقال مع ملعقة صغيرة من الملح للحصول على خليط متجانس، ثم نظّفي أسنانك به واغسليهما بالماء.

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