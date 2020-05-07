كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - في شهر رمضان من كل عام، تقوم جويل ماردينيان باستبدال إطلالاتها العصرية في الأزياء الكاجوال والمواكبة للموضة، بإطلالات شرقية ملفتة في تصاميم الجلابيات والعبايات والقفاطين. وكثيرات من النساء يعتبرنها ملهمة لهن في الموضة، ويستوحين منها مختلف الإطلالات في مختلف المناسبات، حتى في شهر رمضان الكريم. واليوم جمعنا بالصور أحدث وأبرز إطلالات جويل ماردينيان بالعباية الشرقية والجلابية التي كانت منوعة من ناحية القصّات والألوان، لتستلهمي منها بعض الأفكار التي تعجبك وتناسب ذوقك. وإليك بعض الأمثلة.





جلابية ملونة اعتمدتها جويل لإطلالة منزلية:

لوك عملي في الجلابية المعرقة نسقته جويل ماردينيان





اختارت جويل ماردينيان إطلالة مشرقة وملونة، جمعت فيها بين النمط الشبابي الكاجوال مع النمط الشرقي المحافظ. وقد اختارت جلابية ذات قصة تقليدية منسدلة وواسعة بألوان زاهية، جمعت بين الأزرق التركواز والأسود والأحمر مطبّعة برسومات مميزة أضفت عليها لمسات مبتكرة، وقد اختارت مع اللوك نظارات شمسية بعدسات عسلية.

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لوك مميز في الجلابية نسقته جويل بدرجات اللون البنفسجي:

جويل ماردينيان أنيقة في عباية باللون البنفسجي



البنفسجي من الدرجات اللونية الأكثر رواجاً لهذا الموسم، وقد شاهدنا جويل ماردينيان مؤخراً وقد اعتمدت إطلالة مفعمة بالأنوثة في عباية شرقية باللون البنفسجي الغني، مطرزة بخيوط ذهبية على شكل زركشات ناعمة ولها حزام على الخصر مزينة بالشراريب باللون الأحمر. وقد نسقت معها صندل كعب عال باللون البيج.

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تنسيق منزلي في الجلابية اعتمدته جويل:

اطلالة منزلية مريحة لجويل ماردينيان في العباية



اعتمدت جويل ماردينيان تنسيقا ذا طابع شرقي ومريح في المنزل. وقد اختارت فيه ثوبا ناعما باللون الأبيض مصنوعا من قماش اللينين الصيفي، وزينت خصره بحزام مجدول، ومن فوقه اعتمدت جلابية صيفي مقلمة باللونين الرمادي والبيج، قصتها واسعة ومنسدلة وأكمامها متوسطة الطول.

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لوك أنثوي ناعم بدرجات الباستيل نسقته جويل في العباية:

اطلالة أنثوية اعتمدتها جويل ماردينيان في العباية



في هذا اللوك، اعتمدت جويل ماردينيان تنسيقا أنثويا ناعما وأنيقا، اختارت فيه فستان ميدي باللون البنفسجي الفاتح، نسقت معه عبايه طويلة ملونة ومطرزة، وحذاء كعب عالٍ باللون الفضي المعدني، اختارته من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin وقد بدا اللوك مزيجاً من الأناقة والعصرية.



إطلالات جويل ماردينيان بالعباية الشرقية والجلابية متنوعة ومميزة من ناحية القصّات والألوان. شاهدي الصور التي جمعناها لك، واستوحي من الإطلالة التي تعجبك وتناسب ذوقك في رمضان 2020.



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