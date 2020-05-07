كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 7 مايو 2020 01:45 صباحاً - على الرغم من ظهور موضة التنورة البليسيه منذ العام الماضي، إلا أنها لازالت تلقى رواجاً كبيراً بين الفتيات سواء المحجبات أو غير المحجبات، فتصميمات التنورة البليسية الماكسي "الطويلة" أو الميدي "القصيرة" تناسب جميع الإطلالات سواء بالحجاب أو بدونه، كما أن تصميمها بأقمشة مختلفة مثل الحرير والقطن والشيفون والساتان، يجعل منها اختياراً مناسباً لجميع أوقات اليوم، سواء بتنسيقها مع ملابس كاجوال للخروج في النهار، أو مع ملابس فورمال للخروج في أوقات الليل وحضور المناسبات الاجتماعية.



وللتعرف على طرق تنسيق إطلالات محايدة بالتنورة البليسيه، مع الملابس المختلفة، نعرض لكِ هذا الألبوم للاستعانة بأفكاره في تنسيق التنورة البلبسيه:



تنورة بليسيه قصيرة مع قميص بألوان صيفية

تنسيقات التنورة البليسيه



يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة الصباحية من خلال ارتداء تنورة بليسيه قصيرة من القطن مع قميص بأكمام قصيرة وألوان صيفية أنيقة، وهي الإطلالة التي يمكنكِ اعتمادها أثناء الذهاب إلى الجامعة أو العمل.

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تنورة بليسيه شيفون مع بلوزة حرير

تنسيقات التنورة البليسيه





لإطلالة أكثر أناقة، تناسب أوقات المساء أو المناسبات الإجتماعية الصباحية، ويمكن تنسيقها مع الحجاب، ارتدي تنورة بليسيه طويلة من الشيفون المبطن، مع بلوزة بنفس اللون من الحرير مع حذاء بكعب رفيع عالي، وحقيبة يد بنفس لون الحذاء.

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تنورة بليسيه طويلة مع كارديجان

تنسيقات التنورة البليسيه



ولإطلالة محايدة بالتنورة البليسيه، يمكنكِ اعتماد هذا اللوك بارتداء تنورة بليسيه من الحرير، مع كارديجان طويل باللون الأسود بنفس طول التنورة، وبلوزة من القطن بلون محايد، مثل الأبيض الأوف وايت، وحذاء أسود.

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تنورة بليسيه من الساتان

تنسيقات التنورة البليسيه



تتميز التنورة البليسيه المُصممة من أقمشة الساتان اللامعة بأناقتها، وهو ما يجعلها اختيار مثالي لإطلالة مُميزة في أوقات المساء، حيث يمكنكِ اعتمادها مع بلوزة من الساتان بنفس لون التنورة، مع حذاء صيفي بكعب عالي وحقيبة بلون مختلف.

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تنورة بليسيه من الحرير المُزين بالورود

تنسيقات التنورة البليسيه



لإطلالة أنيقة تُناسب فصل الربيع، يمكنكِ اعتماد هذا اللوك لبلوزة من الحرير الأبيض المُزين بالورود الصغيرة، مع بلوزة من القطن وحزام رفيع على الخصر، وحقيبة وحذاء صيفي يجمعان بين ألوان التنورة والورود المُزينة بها.

تنورة بليسيه قطن مع تيشرت وحذاء رياضي

تنسيقات التنورة البليسيه



يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة الكاجوال أثناء الذهاب إلى الجامعة أو للقاء أصدقائكِ، فالتنورة البليسيه القطنية القصيرة مع الأربطة الرفيعة على الخصر، والتيشرت القطن ذو الأكمام القصيرة والحذاء الرياضي، اختياراً مناسباً للخروجات السريعة في أوقات النهار.